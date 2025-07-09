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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas, 10 İsrailli esiri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurdu

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durması konusunda müzakere edilen anlaşma konusunda 10 İsrailli esiri serbest bırakma konusunda anlaştığını duyurdu.

Mohamed Majed, Çağrı Koşak  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Hamas, 10 İsrailli esiri serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurdu Fotoğraf: Abdallah F.s. Alattar/AA

Gazze

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durması konusunda müzakere edilen anlaşma konusunda 10 İsrailli esiri serbest bırakma konusunda anlaştığını duyururken, İsrail'in ateşkese ilişkin temel konularda uzlaşmaz bir yaklaşım gösterdiğini açıkladı.

Hamas'ta yapılan yazılı açıklamada, "Gerekli esnekliği gösterdik ve yaşayan 10 İsrailli esirin serbest bırakılmasını kabul ettik." ifadeleri kullanıldı.

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Gazze'de ateşkes konusunda temel noktalarda İsrail'in uzlaşmadığını vurgulayan Hamas, Tel Aviv yönetimiyle "yardım akışı, işgalin (İsrail) Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve kalıcı ateşkes için garanti verilmesi" konularında anlaşma sağlanamadığını aktardı.

Hamas, "İşgalin uzlaşmaz tavrı sebebiyle müzakereler bu konularda zorlaşmış olmakla birlikte, engellerin aşılarak halkımızın acılarına son verilerek onlar için özgür, güvenli ve onurlu bir yaşamın güvence altına alınması için arabulucularla ciddiyetle ve olumlu bir ruhla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaklaşık 58 bin Filistinli hayatını kaybetti, 137 bin kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarındaysa yaklaşık 7 bin Filistinli yaşamını yitirdi, 25 bin kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması için yeni bir müzakere süreci başlatılırken İsrail, bölgedeki Filistinlileri önce güneye ardından da başka ülkelere sürgün etme amacına yönelik çalışmalarını ve şiddetli saldırılarını sürdürüyor.

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