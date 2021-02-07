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Dünya

Hamaney'den İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi için 'ABD yaptırımlarının kaldırılması' şartı

İran lideri Ali Hamaney, ülkesinin nükleer anlaşmadan kaynaklanan taahhütleri yerine getirmesi için önce ABD'nin tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtti.

Bilal Güler   | 07.02.2021
Hamaney'den İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi için 'ABD yaptırımlarının kaldırılması' şartı

Ankara

Hamaney, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tahran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini" duyuran ABD yönetimi ile anlaşmanın Avrupalı taraflarına tepki gösterdi.

Tüm taahhütlere uyan tarafın İran olduğunu kaydeden Hamaney, anlaşmaya şart koyma hakkının Tahran yönetiminde olduğunu vurguladı.

ABD ile anlaşmanın Avrupalı tarafları Almanya, İngiltere ve Fransa'nın taahhütlerini ihlal ettiğini dolayısıyla anlaşmaya dönülmesi için şart koyma haklarının da bulunmadığını ifade eden Hamaney, şunları kaydetti:

"İran'ın taahhütlerine geri dönmesini istiyorlarsa, ABD, tüm yaptırımları kaldırmalı. Biz de inceleyelim ve onaylayalım. O zaman, taahhütleri yerine getireceğiz."

İran ile nükleer anlaşma

İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığa gelmesinin ardından ABD, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Tahran da yaptırımlara karşılık 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu. İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesi ve yaptırımları kaldırması gerektiğini bildirmişti.

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