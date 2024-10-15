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Dünya

Hakkında farklı iddialar ortaya atılan İranlı general Kaani, iki hafta sonra ilk kez Tahran'da ortaya çıktı

Hakkında İsrail'in Beyrut saldırısında öldüğü iddiaları ortaya atılan Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, yaklaşık iki hafta sonra ilk kez Tahran'da ortaya çıktı.

Ahmet Dursun  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Hakkında farklı iddialar ortaya atılan İranlı general Kaani, iki hafta sonra ilk kez Tahran'da ortaya çıktı

Tahran

İran devlet televizyonunun yayınladığı görüntülerde, Kaani'nin, 27 Eylül'de Beyrut'ta İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın Tahran'a getirilen cenazesini karşılama törenine katıldığı görüldü.

Karşılama töreninde Kaani ile birlikte birçok İranlı siyasi ve askeri yetkili de hazır bulundu.

İsmail Kaani'nin Beyrut'ta Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile Nilfuruşan'ın hayatını kaybettiği İsrail saldırısında hedef alındığı iddiaları ortaya atılmıştı. Kaani, daha sonra Tahran'daki Hizbullah ofisini ziyaret etmişti.

Bunun ardından 4 Ekim'de İsrail'in Beyrut saldırısında öldürüldüğü veya yaralandığı iddia edilen Kaani için daha sonra İsrail'e istihbarat sızıntısı nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu tarafından sorgulandığı ve sorgu sırasında kalp krizi geçirdiği iddiaları Batı basını tarafından ortaya atılmıştı.


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