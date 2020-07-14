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Dünya, Libya

Hafter milislerinin yerleştirdiği mayın patladı: 3 çocuk yaralandı

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin başkent Trablus’un güneyine yerleştirdiği mayınlardan birinin patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı.

Aydoğan Kalabalık   | 14.07.2020
Hafter milislerinin yerleştirdiği mayın patladı: 3 çocuk yaralandı

İstanbul

Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu resmi Facebook sayfasından yapılan açıklamada, başkent Trablus'un güneyinde yer alan Halle bölgesinde mayın patlaması sonucu ikisi aynı aileden 3 çocuğun yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, olayın zamanı ve patlamanın yaşandığı yere dair detaylı bilgi verilmedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dün yaptığı basın toplantısında, "Trablus’taki patlayıcılar ve mayınlar nedeniyle 52 kişinin hayatını kaybettiğini, 96 kişinin yaralandığını" söylemişti.

Libya ordusu, 22 Mayıs’ta yaptığı açıklamada Hafter milislerinin başkent Trablus’un güneyinden kaçmadan önce sivil yaşam alanlarına patlayıcılar tuzakladığını ve mayınlar yerleştirdiğini duyurmuştu.

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