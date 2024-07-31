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Dünya

Guterres, tüm Orta Doğu'yu savaşa sokacak faaliyetlerden kaçınma çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, Beyrut ve Tahran saldırılarının ardından taraflar ile uluslararası topluma tüm Orta Doğu'yu savaşa sokacak faaliyetlerden kaçınma çağrısında bulundu.

Şerife Çetin  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Guterres, tüm Orta Doğu'yu savaşa sokacak faaliyetlerden kaçınma çağrısı yaptı Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

New York

BM Sözcülük Ofisi, Guterres adına konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Guterres, Beyrut ve Tahran'daki saldırıların çok tehlikeli bir şekilde gerginlik artışına yol açtığına dikkati çekerken, gidişatın Gazze'de ateşkes, esirlerin serbest bırakılması, Mavi Hat'ta sakinleşme ve insani yardım artışı çabalarını baltaladığına işaret etti.

Sürekli olarak itidal çağrısında bulunduğunu anımsatan Guterres, bu aşırı hassas dönemde itidal çağrısının yetersiz olduğunu kaydetti.

Guterres, taraflar ve uluslararası topluma tüm Orta Doğu'yu savaşa sokacak faaliyetlerden kaçınma çağrısında bulundu.

Bunun siviller üzerinde korkunç bir etkisinin olacağı konusunda uyaran Guterres, diplomatik yollarla bölgesel gerginliğin azaltılması gerektiğini vurguladı.

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