Dolar
27.74
Euro
29.38
Altın
1,871.91
ETH/USDT
1,553.90
BTC/USDT
26,624.00
BIST 100
8,330.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hırvatistan A Milli Futbol Takımı EURO 2024 Elemeleri'ndeki Türkiye müsabakası öncesi Opus Arena'da son antremanını gerçekleştiriyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Guterres: Hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Yakıt, gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli. Şu anda hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var." dedi.

Tuğçenur Akgün, Şerife Çetin  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Guterres: Hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli

New York

Guterres, New York'taki BM binasında İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

İsrail ve Gazze'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Guterres, bölge liderleriyle de yakın temasta olduğunu bildirdi.

Guterres, "Çatışmanın yayılmasından kaçınmalıyız." diyerek, Lübnan ve İsrail arasındaki "Mavi Hat" olarak tanımlanan sınırdan karşılıklı ateş açılması ve Lübnan'ın güneyinden yapılan saldırılardan endişe duyduğunu kaydetti.

Tüm taraflara ve taraflar üzerinde nüfuz sahibi olanlara gerilimin artmasının ve yayılmasının önlenmesi çağrısı yapan Guterres, "Gazze'de tutulan tüm İsrailli rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Guterres, sivillerin korunması gerektiği ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi gerektiği mesajını verdi.

Halihazırda yaklaşık 220 bin Filistinlinin Gazze'deki 92 BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tesisinde barındığını aktaran Guterres, BM tesisleri, hastaneler ve okulların asla hedef alınmaması gerektiği vurgusunda bulundu.

Guterres, BM personelinin Gazze halkını desteklemek için çalıştığını belirterek "Bazı meslektaşlarımın şimdiden bunun en büyük bedelini ödemiş olmasından derin üzüntü duyuyorum." şeklinde konuştu.

"Yakıt, gıda ve su dahil hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli. Şu anda hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var." diyen Guterres, Mısır'a Refah sınır kapısından insani erişimin kolaylaştırılması ve El Ariş Havalimanı'nın insani yardıma hazır hale getirilmesi yönündeki yapıcı tutumundan ötürü teşekkür etti.

BM Genel Sekreteri sözlerini, "Kaybedecek vakit yok. Geçen her dakika önemli." diyerek tamamladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Lübnan tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
İSPARK ücretlerine yüzde 57'ye varan zam yapıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı kabul etti
Malatya'da kuru kayısının işlenme süreci basına tanıtıldı

Benzer haberler

Guterres: Hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli

Guterres: Hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli

Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin: Filistin toprakları İsrail tarafından farklı zamanlarda ve farklı şekillerde işgal edildi

İsrail-Filistin çatışmasında gündem olan "haberlerin" dezenformasyon boyutu dikkati çekiyor

İsrail-Filistin çatışmasında gündem olan "haberlerin" dezenformasyon boyutu dikkati çekiyor
İsrail, Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdı

İsrail, Filistinlilere yönelik saldırılarını artırdı
Çin’in Orta Doğu'daki yeni rolü İsrail-Filistin çatışmasının sınamasıyla karşı karşıya

Çin’in Orta Doğu'daki yeni rolü İsrail-Filistin çatışmasının sınamasıyla karşı karşıya
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet