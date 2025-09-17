Dolar
41.28
Euro
49.03
Altın
3,689.83
ETH/USDT
4,501.30
BTC/USDT
116,740.00
BIST 100
11,182.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Guterres, BM Güvenlik Konseyinin yapısının bugünün dünyasına uymadığını söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi reformunun "son derece mantıklı bir şey" olduğuna inandığını, Konseyin bugünün dünyasına uymayan bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Islam Doğru  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Guterres, BM Güvenlik Konseyinin yapısının bugünün dünyasına uymadığını söyledi

Birleşmiş Milletler

Guterres, ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dünyadaki sorunların çözümüne yönelik "tıkanıklığı" nedeniyle BM Güvenlik Konseyinde reform yapılması tartışmalarına ilişkin görüşü sorulan Guterres, "Öncelikle Güvenlik Konseyi reformunun son derece mantıklı bir şey olduğuna inanıyorum. Güvenlik Konseyi, günümüz dünyasına uymayan bir yapıya sahip. 1945'in dünyasına uyuyor ve bu sadece meşruiyet sorunu değil, aynı zamanda verimlilik sorunu da yaratıyor." dedi.

Guterres, özellikle büyük insan hakları ihlallerinin veya benzeri dramatik vakaların yaşandığı durumlarda Konseyin daimi üyelerinin veto hakkının sınırlandırılmasına yönelik öneriler bulunduğunu, ancak bunları ciddiye almanın yine üye devletlerin sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Sürekli olarak Güvenlik Konseyinde reformdan söz eden ilk Genel Sekreterin kendisi olduğunu belirten Guterres, "Gerçek şu ki geçmişte tamamen tabu olan bu konu artık Genel Kurul tartışmalarının merkezinde." ifadesini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi, alınan kararları veto etme yetkisi bulunan 5 daimi üye olan ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın yanı sıra her iki yılda bir seçilen 10 geçici ülkeyle toplam 15 üyeden oluşuyor.

Güvenlik Konseyi, BM sistemi içinde kararları ile yaptırım yetkisi bulunan tek organ olarak öne çıkıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanlığı "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli" düzenleyecek
Samsun'da kereste fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Bakan Fidan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürünü kabul etti
İletişim Başkanı Duran: İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle uluslararası hukuk önünde hesap vermesi bir yükümlülüktür
İzmir Yamanlar'da yanan ormanlık alanda ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Guterres, BM Güvenlik Konseyinin yapısının bugünün dünyasına uymadığını söyledi

Guterres, BM Güvenlik Konseyinin yapısının bugünün dünyasına uymadığını söyledi

Guterres, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve rehinelerin salıverilmesi müzakerelerine ilgi duymadığını belirtti

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Shea: NATO topraklarının her karışını savunacağız

BM: Rus İHA'larının Polonya hava sahasını ihlal etme haberlerini derin endişeyle takip ettik

BM: Rus İHA'larının Polonya hava sahasını ihlal etme haberlerini derin endişeyle takip ettik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet