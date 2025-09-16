Dolar
Samsun’un Tekkeköy ilçesi’ndeki kereste fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediliyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Guterres, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve rehinelerin salıverilmesi müzakerelerine ilgi duymadığını belirtti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’de olanları “korkunç” ve "sistematik bir yıkım" şeklinde niteleyerek, İsrail'in ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için ciddi bir müzakereye ilgi duymadığını söyledi.

İslam Doğru  | 16.09.2025 - Güncelleme : 16.09.2025
Guterres, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve rehinelerin salıverilmesi müzakerelerine ilgi duymadığını belirtti Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

New York

Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

İsrail’in Gazze kentine yönelik devam eden bombardımanlarının yanı sıra yeni bir kara saldırısı başlatmasına dair Guterres, “Bugün Gazze'de yaşananlar korkunç. Genel Sekreter olduğumdan beri hiçbir çatışmada görmediğim bir şekilde, sivillerin topluca öldürüldüğünü görüyoruz." diye konuştu.

Guterres, Gazze Şehri'ndeki durumu "sistematik bir yıkım" olarak nitelendirerek, İsrail'in yardım dağıtımına yönelik engellemelerinin ve tekrarlanan zorla yerinden etme emirlerinin de "ahlaki, siyasi ve hukuki açıdan kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısıyla ilgili olarak da Guterres, “Şunu açıkça söyleyelim, Katar'da gerçekleşen saldırı göz önüne alındığında, İsrail'in ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için ciddi bir müzakereye ilgi duyduğu görülmüyor." dedi.

Genel Sekreter, öte yandan Gazze'de kalıcı bir ateşkes konusunda umutlu olduğunu belirtirken, "Ancak şu anda İsrail'in sonuna kadar gitmeye kararlı olduğu ve ateşkes için ciddi bir müzakereye açık olmadığı görülüyor." ifadelerini kullandı.

"Güvenlik Konseyi'ni felce uğratan kaynak dokunulmazlıktır"

Gazze'ye sivilleri korumak için olası bir BM gücünün konuşlandırılması yönündeki bir soruya da Guterres, bunun mümkün olmayacağını söyleyerek, "İsrail tarafından reddedilecek ve sanırım ABD tarafından da reddedilecek." diye cevap verdi.

Guterres, BM'nin sorunları çözmedeki durumuna yanıt olarak Güvenlik Konseyi'nin kapasitesine işaret ederek, "Güvenlik Konseyi'ni felce uğratan ve çalışmalarımızı baltalayan kaynak dokunulmazlıktır. BM'nin düzgün çalışmasına izin vermeyenler BM değil, bölünmüş üye devletlerdir." ifadelerini kullandı.

BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun İsrail'in Gazze'de “soykırım” işlediği yönündeki kararına ilişkin bir soruya yanıt olarak da Guterres, "Soykırımın hukuki tespiti, yetkili yargı organlarına, yani Uluslararası Adalet Divanı'na aittir, Genel Sekreter'in yetkisinde değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu BM Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirterek, İsrail ve tüm devletlere, soykırımı sona erdirmek ve sorumlularını cezalandırmak için uluslararası hukuk kapsamındaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri çağrısı yapmıştı.

