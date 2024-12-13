Gürcistan'da parlamento, gösterilerde maske ve lazer ışıklarını yasaklayan değişikliği kabul etti
Gürcistan Parlamentosu, gösterilerde maske ve lazer ışıklarının kullanılmasını yasaklayan yasa değişikliğini kabul etti.
Tiflis
Gürcistan Parlamentosu, iktidardaki "Gürcü Hayali" partisinin girişimiyle İdari Suçlar Kanunu'ndaki bazı değişiklikleri onayladı.
Protestocuların gösteri sırasında yüzlerini maskeyle kapatmalarını ve lazer ışığı kullanmalarını yasaklayacak değişiklikler, parlamentodaki oturumda 83 milletvekillinin "Evet" oyuyla kabul edildi.
Bu değişiklik kapsamında Gürcistan'da piroteknik ürünlerin ithalatı, ihracatı, üretimi veya satışının düzenlenmesi de öngörülüyor.
Onaylanan İdari Suçlar Kanunu'ndaki değişikliklerin parlamentoya sunulmasına Tiflis'te iki haftayı aşkın süredir devam eden AB yanlısı gösterilerde eylemcilerin polise karşı sıkça piroteknik kullanması gerekçe gösterilmişti.
Hükümetten AB ile müzakerelerin başlatılmasını durdurma kararı
Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, muhalefet ile AB yanlısı göstericiler sokaklara çıkmıştı.
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin ülkesinin iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.
Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceğini bildirmişti.
Başbakan'ın kararına tepki gösteren binlerce kişi, aynı gece Tiflis'te sokağa çıkarak protestolara başlamıştı.
Gürcistan'ın kararına tepkiler
ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakereleri durduran Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurmuştu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteğini açıklamıştı.
Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacağını bildirmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzalamıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı da hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'a daha fazla yaptırım uygulanabileceğini kaydetmişti.
Hükümetin kararına karşı 28 Kasım'da başlayan gösteriler ise devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.