Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da "Eşit ve Tam Katılım İçin Güçlü Aile: 2025 Aile Yılı Çalıştayı"nda konuşuyor.
logo
Gündem

Saldırıya uğrayan "MIDVOLGA-2" isimli gemi Sinop açıklarına ulaştı

Rusya'dan Gürcistan'a seyir halindeyken Karadeniz'de uluslararası sularda saldırıya uğrayan "MIDVOLGA-2" isimli gemi, Sinop açıklarına ulaştı.

Gökhan Güçüklüoğlu, Veysel Altun  | 02.12.2025 - Güncelleme : 02.12.2025
Saldırıya uğrayan "MIDVOLGA-2" isimli gemi Sinop açıklarına ulaştı Fotoğraf: Ramazan Özcan/AA

Sinop

Uluslararası sularda 80 mil açıkta saldırıya uğrayan "MIDVOLGA-2" isimli gemi, kıyıya gelmek için hareket etti. Türk kara sularına girdikten sonra Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin refakat ettiği gemi, Sinop açıklarında 3 numaralı demir sahasına ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop'a doğru seyir etmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

