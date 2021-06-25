Euro
10.48
Dolar
8.78
BIST 100
1,391.86
Altın
1,780.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bingöl'de 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi
logo
Dünya

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Türkiye bizim stratejik ve en büyük ticaret ortağımız

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Türkiye ile Gürcistan'ın iki stratejik ortak olduğunu belirterek, ülkeler arasında yıllık 1,5 milyar dolarlık ticaret hacminin katlanması için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Davit Kachkachishvili   | 25.06.2021
Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Türkiye bizim stratejik ve en büyük ticaret ortağımız

TİFLİS

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Parlamentoda yıllık konuşmasında milletvekillilerin komşu ülkelerle ilgili sorularını yanıtladı.

Türkiye ile ilişkileri de değerlendiren Garibaşvili, "Türkiye ile ikili ilişkileri güçlendirmek için son yıllarda aktif çalışmaları sürdürüyoruz. Türkiye bizim stratejik ve en büyük ticaret ortağımızdır." dedi.

İki ülke arasında ticari ilişkilerin artırılması için ortada büyük imkanların olduğunu kaydeden Garibaşvili şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iki ülke olarak ticari ortaklığımızın daha da güçlendirilmesini istiyor. Önümüzdeki yıllarda ortak amacımız ticaret hacminin 3 milyar dolara çıkarılması olacak."

Garibaşvili, "Biz ayrıca üçlü format olarak Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan’ın iş birliğini de değerlendiriyoruz. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın girişimi ile bu yıl içinde Yüksek Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısını da düzenlemeyi planlıyoruz. Söz konusu toplantıda iki ülke arasındaki zaten mevcut olan tüm stratejik iş birliği konularını değerlendireceğiz." dedi.

Gürcistan olarak Kafkasya bölgesinde barış ve istikrarın sürdürülmesi için gereken adımları attıklarını belirten Garibaşvili, Azerbaycan'ın 97 bin mayının haritaları karşılığında gözaltındaki 15 Ermenistan askerini iade etmesi sürecine ülkesinin de önemli katkı sağladığını kaydederek gelecekte de ara buluculuk yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Garibaşvili, yaklaşık 11 saat süren konuşmasında ülkesinin dış politikası, NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile devam eden entegrasyon süreci ve diğer konuları değerlendirdi.

Garibaşvili, ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya'da Rusya'nın yasa dışı faaliyetleri sürdüğünü ifade ederek, "Bizim topraklarımız bugün Rusya’nın işgalin altındadır." dedi.

Rusya ile gerginliğin çözülmesi için şimdilik sadece Cenevre görüşmeleri çerçevesinde diyaloğun sürdüğünü aktaran Garibaşvili "Biz bu donmuş çatışmanın çözülmesine fayda sağlayabilecek her türlü diyalog kurmak için hazırız ama burada söz konusu ülkemizin toprak bütünlüğü ile egemenliği olunca hassas davranarak karşı tarafa bu konularda spekülasyon yapmaya izin vermemeliyiz." şeklinde konuştu.

Ülkesinin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla gelecek 10 yıl içinde önemli yatırımların yapılacağı bilgisini paylaşan Garibaşvili, önümüzdeki 10 yıl içinde altyapı projelerinde yaklaşık 10 milyar dolar yatırımın yapılacağını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'un 'Delta' varyantının görülme sıklığı artıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 630 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 345 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Türkiye bizim stratejik ve en büyük ticaret ortağımız

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Türkiye bizim stratejik ve en büyük ticaret ortağımız

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Paris ile Ankara arasındaki gerilim son haftalarda azaldı

Türkiye'de 5 bin 630 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi yaşamını yitirdi

Merkel: Türkiye gündeminde bir parça ilerleme sağlamak için çaba sarf ettim

Merkel: Türkiye gündeminde bir parça ilerleme sağlamak için çaba sarf ettim
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanal İstanbul'la ilgili merak edilen konuları raporunda cevapladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanal İstanbul'la ilgili merak edilen konuları raporunda cevapladı
AB, Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesi için 3 milyar avro bütçe ayıracak

AB, Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesi için 3 milyar avro bütçe ayıracak