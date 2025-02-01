Dolar
35.84
Euro
37.15
Altın
2,800.34
ETH/USDT
3,260.10
BTC/USDT
102,113.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Güney Kore'de Yoon'un hukuk ekibi, 3 yargıcın azil davasından çekilmesini istedi

Güney Kore'de devlet başkanlığından uzaklaştırılan ve tutuklanan Yoon Suk Yeol'un hukuk ekibi, azil davasında görevli 3 yargıcın davadan çekilmesini talep etti.

Irmak Akcan  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
Güney Kore'de Yoon'un hukuk ekibi, 3 yargıcın azil davasından çekilmesini istedi

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Yoon'un azil davasındaki hukuk ekibi yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi'ne resmi talepte bulunarak, Yoon'un davasındaki yargıçlardan Moon Hyung-bae, Lee Mi-seon ve Chung Gye-seon'un davadan çekilmesini istedi.

Tarafsızlık konusundaki endişeleri gerekçe gösteren hukuk ekibi, başyargıç Moon'un geçmişte ana muhalefetteki Demokrat Parti'nin lideri Lee Jae-myung ile sosyal medyada etkileşiminde bulunduğunu belirtti.

Ekip, davadaki diğer bir yargıç Lee'nin "Demokratik Toplum için Avukatlar"da bir komitenin başkan yardımcısı olan kardeşinin daha önce başkanın istifasını talep ettiğini ifade etti.

Çekilmesi talep edilen son yargıç Chung'un avukat eşinin de Yoon'un görevden alınması çağrısında bulunan bir bildiriye imza attığını belirten ekip, bu konuya dair endişelerini dile getirdi.

Yoon'un tutuklanması

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu nedenle görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Yetkililerin sonraki günlerde Yoon'u sorgulama girişimleri de başarısız olmuştu.

Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklanmıştı.

Güney Kore Savcılığı 26 Ocak'ta, Yoon hakkında "ayaklanmaya liderlik etme" suçlamasıyla iddianame hazırlandığı açıklamıştı.

Yoon hakkındaki 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan azil davası, Anayasa Mahkemesinde sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bahçeli: TSK Disiplin Kanunu'nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının uygulanması doğru bir karardır
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Türk gemisinde uyuşturucu yakalandığı iddialarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026-2027 yıllarında ise tek haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz
Üzerinden 2 yıl geçen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş havadan görüntülendi
Bakan Göktaş, Sivas'ta koruyucu aileyi ziyaret etti

Benzer haberler

Güney Kore'de Yoon'un hukuk ekibi, 3 yargıcın azil davasından çekilmesini istedi

Güney Kore'de Yoon'un hukuk ekibi, 3 yargıcın azil davasından çekilmesini istedi

Güney Kore'de Yoon, sıkıyönetim ilanını alırken anayasal hakkını kullandığını savundu

Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturması kapsamında Yoon "ayaklanmaya liderlik etmekle" suçlandı

Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturmasında Yoon'un tutukluluğunun uzatılması talebi reddedildi

Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturmasında Yoon'un tutukluluğunun uzatılması talebi reddedildi
Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturmasında Yoon, savcılığa sevk edildi

Güney Kore'de sıkıyönetim soruşturmasında Yoon, savcılığa sevk edildi
Güney Kore'de Yoon'un azil davasının görüldüğü mahkeme çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı

Güney Kore'de Yoon'un azil davasının görüldüğü mahkeme çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet