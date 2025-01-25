Güney Kore'de Yoon'un tutukluluğunun uzatılması yönündeki ikinci talep de reddedildi
Güney Kore'de mahkeme, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Yoon Suk Yeol'un tutukluluk süresinin uzatılması yönündeki ikinci talebi de reddetti.
Ankara
Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, savcılığın ilki reddedilen Yoon'un tutukluğunun uzatılması için yaptığı ikinci talebine ilişkin kararını açıkladı.
Mahkeme, savcılığın yetkisi altında soruşturmaya devam etmek için olası bir neden bulunmadığı gerekçesiyle, Yoon'un tutukluluk süresinin 6 Şubat'a kadar uzatılmasına yönelik talebini ikinci kez reddetti.
Talebin reddedilmesiyle savcılığın, Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin (CIO) çağrılarını reddederek ifade vermeye gitmeyen Yoon'u sorgulamak için kısıtlı süresi kaldı.
Savcılığın, yarın Yoon hakkında iddianame hazırlaması bekleniyor.
Yoon'un avukatı Yun Gap-geun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "CIO'nun soruşturmasının kendisi yasadışıdır ve temelde hükümsüzdür. En iyisi başkanı düşürmeye yönelik tüm girişimleri durdurmalarıdır." dedi.
Yoon'un avukatları tarafından yapılan bir diğer açıklamada, savcılık, iddianameye devam etmemeye çağırıldı.
Açıklamada, savcılığın söz konusu talebinin, "CIO'nun yetersizliğinin bir itirafı" niteliğinde olduğu belirtilerek, "Savcılık, iddianameye devam etmesi halinde, CIO ile birlikte ortaya çıkacak tüm sonuçların sorumluluğunu üstleneceğini unutmamalı." ifadesine yer verildi.
Sıkıyönetim soruşturmasını yürüten CIO, 23 Ocak'ta, iddianame hazırlanması talebiyle dosyayı savcılığa sevk etmişti.
Savcılık, dün, Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nden Yoon'un tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etmiş, Mahkeme, savcılığın yetkisi altında soruşturmaya devam etmek için olası bir neden bulunmadığı gerekçesiyle bu talebi reddetmişti.
Yoon tutuklanmıştı
Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.
İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti. Yetkililerin sonraki günlerde Yoon'u sorgulama girişimleri de başarısız olmuştu.
Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesi'nin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklanmıştı.
Yoon hakkındaki 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan azil davası, Anayasa Mahkemesi'nde sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.