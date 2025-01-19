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Dünya

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon resmen tutuklandı

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan Yoon Suk Yeol resmen tutuklandı.

Dilara Karataş, Aynur Şeyma Asan  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon resmen tutuklandı

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, 15 Ocak'ta gözaltına alınan Yoon, Seul Batı Bölge Mahkemesi tarafından "ayaklanmaya liderlik etme" ve "yetkisini kötüye kullanma" suçlarından tutuklandı.

Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), savcılığın 20 gün dolmadan iddianameyi hazırlayacağını açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi ise mahkemenin tutuklama kararını eleştirdi.

Seul Batı Bölge Mahkemesi, sıkıyönetim soruşturması kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan Yoon Suk Yeol hakkında dün tutuklama kararı çıkarmıştı.

Yoon destekçileri mahkeme binasını bastı

Yoon'un tutuklanmasının ardından, bu kararı protesto eden göstericiler, Seul Batı Bölge Mahkemesi binasına girdi.

Binaya "zorla girdikleri, camları kırdıkları ve bina çevresinde konuşlu güvenlik güçlerine yangın söndürme tüplerini püskürttükleri" belirtilen protestocular ile polis arasında arbede yaşandı. Polis, 45 protestocuyu gözaltına aldı.

Öte yandan, dün, Yoon hakkında tutuklama kararının görüşüldüğü sırada mahkeme binası önünde yaklaşık 44 bin kişi, eski Devlet Başkanı'na destek gösterisi düzenlemişti.

Polisin gözaltına aldığı 45 protestocunun, dünkü gösteriye de katıldıkları ifade ediliyor.

Yüksek Savcılık Ofisi, bu protestoları soruşturmak amacıyla 9 kişilik ekip kurulduğunu duyurdu.

Yoon ise tutulduğu gözaltı merkezinde yazdığı mektupta, "barışçıl protesto" çağrısı yaptı.

- Gözaltına alınmıştı

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Soruşturmacılar, Yoon'u devlet başkanlığı konutunda gözaltına aldıktan sonra Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin başkent Seul'un güneyinde bulunan Gwacheon'daki ofisine götürmüştü.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Yoon, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturuluyor.

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