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Dünya

TDV'nin Azez'deki rehabilitasyon merkezi, yaklaşık 60 bin savaş mağduru çocuğa "şifa" verdi

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), Suriye'nin Halep iline bağlı Azez ilçesinde faaliyete geçirdiği rehabilitasyon merkezinde 8 yılda yaklaşık 60 bin savaş mağduru çocuk tedavi gördü.

Fırat Taşdemir  | 19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
TDV'nin Azez'deki rehabilitasyon merkezi, yaklaşık 60 bin savaş mağduru çocuğa "şifa" verdi

Halep

Vakfın Azez'de 2016'da hizmete açtığı merkez, psikoloji, psikofizik, fizik tedavi ve işitme bölümlerinde rehabilitasyon hizmeti sunuyor.

Merkezin çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan TDV Suriye Saha Sorumlusu İbrahim Gümüş, bölgede, ücretsiz rehabilitasyon hizmeti sağlayan tek kuruluş olduklarını söyledi.

Rehabilitasyon merkezinde 4 uzman ve 8 uzman yardımcısının görev yaptığını anlatan Gümüş, 8 yıllık süreçte yaklaşık 60 bin çocuğun burada tedavi gördüğünü, şu an günde yaklaşık 30 çocuğa hizmet sunulduğunu ifade etti.

Savaş uçaklarının sesleri nedeniyle çocuklarda daha çok işitsel problemlerin olduğuna dikkati çeken Gümüş, "Buna bağlı olarak ebeveynler savaş döneminde çocuklarıyla ilgilenemedikleri için psikolojik sıkıntılar da ortaya çıkıyor. Bunları uzmanlarımız aracılığıyla tedavi ediyoruz." dedi.

"Tedavilerimiz sadece çocuklara değil, ebeveynlere de yönelik"

Savaşın yıkıcı etkisini bire bir yaşayan çocukların en ufak bir motor sesinden bile korktuğunu dile getiren Gümüş, "Aslında tedavilerimiz sadece çocuklara değil, ebeveynlere de yönelik. Çünkü ebeveynler savaş mağduru oldukları için çocuklarıyla çok fazla iletişim kuramıyorlar. Çocukları nasıl iyileştireceklerini bilmedikleri için birebir onlarla da ilgileniyoruz." diye konuştu.

Yeni bir rehabilitasyon merkezini de hizmete alacaklarını belirten Gümüş, "Allah nasip ederse 6 Şubat'ta açılışını yapacağız. Protej bölümünü de açacağız. Böylece günlük 30 kişiyi tedavi kapasitemizi 60'a çıkartacağız." açıklamasında bulundu.

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