Dolar
35.63
Euro
36.88
Altın
2,723.89
ETH/USDT
3,269.90
BTC/USDT
102,657.00
BIST 100
10,044.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangına müdahale devam ediyor Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde yangın çıktı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangına müdahale sürüyor -VTR-
logo
Dünya

Güney Kore'de devlet başkanlığından uzaklaştırılan ve tutuklanan Yoon'un duruşması başladı

Güney Kore'de 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanına ilişkin soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve 19 Ocak'ta tutuklanan Yoon Suk Yeol'un katıldığı, Anayasa Mahkemesindeki azil davasının duruşması başladı.

Aynur Şeyma Asan  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Güney Kore'de devlet başkanlığından uzaklaştırılan ve tutuklanan Yoon'un duruşması başladı

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Yoon tutuklu bulunduğu Seul gözaltı merkezinden sıkıyönetim ilanına ilişkin duruşmanın görüleceği Anayasa Mahkemesine getirildi.

Yerel saatle 14.00'te, azil sürecine ilişkin duruşmaya katılan Yoon'un, sıkıyönetim ilanına ilişkin savunma yapması bekleniyor.

Öte yandan yüzlerce kişi mahkeme binası dışında bir araya gelerek Yoon'a destek gösterisi düzenledi.

Anayasa Mahkemesinin, Yoon'un azline ilişkin kararını, davanın değerlendirilmeye başlandığı 14 Aralık 2024'ten itibaren 6 ay içinde vermesi gerekiyor.

Mahkeme, Yoon'un görevden alınmasına karar verirse Güney Kore'de 60 gün içinde erken devlet başkanlığı seçimine gidilecek.

Yonhap'ın haberinde Yoon'un, kendi azil davasına katılan ilk devlet başkanı olduğunu belirtiyor. Daha önce azil sürecine ilişkin davası görülen eski devlet başkanları Roh Moo-hyun ve Park Geun-hye'nin, duruşmalara katılmadığı ifade ediliyor.

Yoon tutuklanmıştı

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Yoon, dün Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararı üzerine, "ayaklanmaya liderlik etme" ve "yetkisini kötüye kullanma" suçlarından tutuklanmıştı.

Yoon hakkındaki 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Ankara'da özel halk otobüsleri, 1 Şubat'tan itibaren ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararı aldı
Karadeniz'de üç ildeki 128 köy yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde bir oteldeki patlamada 2 antrenör ve 2 sporcu yaralandı
Oyuncu Deniz Işın, menajer Ayşe Barım'a yönelik soruşturmada ifade verdi

Benzer haberler

Güney Kore'de devlet başkanlığından uzaklaştırılan ve tutuklanan Yoon'un duruşması başladı

Güney Kore'de devlet başkanlığından uzaklaştırılan ve tutuklanan Yoon'un duruşması başladı

Güney Kore'de devlet başkanlığından uzaklaştırılan ve tutuklanan Yoon, tek kişilik hücreye alındı

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon resmen tutuklandı

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
Güney Kore'de soruşturmacılar, Yoon'un tutuklanması talebini mahkemeye iletti

Güney Kore'de soruşturmacılar, Yoon'un tutuklanması talebini mahkemeye iletti
Güney Kore'de mahkeme, devlet başkanlığından uzaklaştırılan Yoon'un gözaltına alınmasına itirazı reddetti

Güney Kore'de mahkeme, devlet başkanlığından uzaklaştırılan Yoon'un gözaltına alınmasına itirazı reddetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet