İsrail'in salıverdiği Filistinli Amro: Sevincimiz yarım kaldı
İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma kapasımında serbest bırakılan Cenin Amro, özgürlüğüne kavuşmasından duyduğu sevincin, yaşamını yitirenler ve İsrail hapishanelerinde halen esir tutulan Filistinlilerden dolayı yarım kaldığını söyledi.
Ramallah
Hamas ve İsrail arasında varılan karşılıklı esir takası mutabakatı kapsamında 90 Filistinli kadın ve çocuk esir, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.
Anlaşmanın ilk gününde İsrail'in serbest bıraktığı esirlerden Cenin Amro, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinde bulunan evine gelerek sevdiklerine kavuştu.
Sevinçlerinin yarım kaldığını ifade eden Amro, hapishaneden çıkarken geride bıraktıkları 3'ü Gazzeli 10 kadın esirin tam olarak özgürlüğe kavuşmasını temenni ettiğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.