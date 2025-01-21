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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in salıverdiği Filistinli Amro: Sevincimiz yarım kaldı

İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma kapasımında serbest bırakılan Cenin Amro, özgürlüğüne kavuşmasından duyduğu sevincin, yaşamını yitirenler ve İsrail hapishanelerinde halen esir tutulan Filistinlilerden dolayı yarım kaldığını söyledi.

21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
İsrail'in salıverdiği Filistinli Amro: Sevincimiz yarım kaldı

Ramallah

Hamas ve İsrail arasında varılan karşılıklı esir takası mutabakatı kapsamında 90 Filistinli kadın ve çocuk esir, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

Anlaşmanın ilk gününde İsrail'in serbest bıraktığı esirlerden Cenin Amro, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinde bulunan evine gelerek sevdiklerine kavuştu.

21.01.2025


Sevinçlerinin yarım kaldığını ifade eden Amro, hapishaneden çıkarken geride bıraktıkları 3'ü Gazzeli 10 kadın esirin tam olarak özgürlüğe kavuşmasını temenni ettiğini söyledi.

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