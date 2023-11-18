Güney Kore'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenler anısına gösteri düzenlendi
Güney Kore'nin başkenti Seul'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenler anısına gösteri yapıldı.
Ankara
Yonhap'ın haberine göre, göstericiler, saldırılarda hayatını kaybedenler anısına Bosingak Köşkü'nün önüne 2 bin ayakkabı dizdi ve ateşkes çağrısında bulundu.
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Ülkenin çeşitli yerlerinden bağışlanan ayakkabıların barış için umut mesajları içerdiği ifade edildi.
Göstericilerden Han Soo-young, "75 yılı aşkın süredir devam eden İsrail işgali sırasında Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail'de öldürülenleri simgeleyen ayakkabıların önünde duruyoruz. Bu ayakkabılar ölümlerin sadece rakamlardan ibaret olmadığını gösterecek." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.