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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Güney Kore'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenler anısına gösteri düzenlendi

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenler anısına gösteri yapıldı.

Saadet Firdevs Aparı  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
Güney Kore'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölenler anısına gösteri düzenlendi

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, göstericiler, saldırılarda hayatını kaybedenler anısına Bosingak Köşkü'nün önüne 2 bin ayakkabı dizdi ve ateşkes çağrısında bulundu.

Ülkenin çeşitli yerlerinden bağışlanan ayakkabıların barış için umut mesajları içerdiği ifade edildi.

Göstericilerden Han Soo-young, "75 yılı aşkın süredir devam eden İsrail işgali sırasında Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail'de öldürülenleri simgeleyen ayakkabıların önünde duruyoruz. Bu ayakkabılar ölümlerin sadece rakamlardan ibaret olmadığını gösterecek." diye konuştu.

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