İsrail ordusu Gazze'de yerinden edilen sivillerin sığındığı okulu bombaladı
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okulu hedef aldı.
Gazze/Kudüs
İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların 42'nci gününde bölgenin kuzeyi ve güneyinde pek çok noktayı karadan ve havadan bombaladı.
- BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: İsrail şimdi Gazze'nin güneyine doğru ilerliyorsa, son çağrı durmaları yönündedir
- BM: Gazze'de deprem vurmuş gibi bir yıkım var ancak bu insan eliyle gerçekleşti
- İsrail, Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir yerleşim alanını bombaladı
- İsrail ordusu onlarca askeri araçla Cenin kentine baskın düzenledi
- Mescid-i Aksa İsrail polisinin kısıtlamaları nedeniyle bu cuma da neredeyse boş kaldı
- İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla yerinden edilmiş kişi ölümle karşı karşıya
- Dünya Gıda Programı: Gazze Şeridi geniş çapta açlıkla karşı karşıya
Gazze'nin kuzeyindeki saldırılar, Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Gazze kentinde yoğunlaştı.
Filistin devlet televizyonu ve resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş kişiler için barınma merkezine dönüştürülmüş El-Felah Okulu'nu bombaladı. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.
Gazze kentindeki Sabra Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda da çok sayıda kişi öldü.
Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya'ya da hem havadan hem de karadan topçu ateşiyle saldırılar düzenlendi.
Gazze Şeridi'nin güneyinde ise Han Yunus ve Refah kentleri İsrail saldırılarının hedefi oldu.
Han Yunus'un merkezindeki Büyük Cami'nin arka sokağı ile bir eve düzenlenen saldırıda en az 4 kişi öldü. Bölgede, patlamamış bir füzenin olduğu bilgisi geçildi.
Refah'ın orta kesimindeki Eş-Şabura Mülteci Kampı'nda El-Ahras ailesinin evine düzenlenen saldırıda da ölen ve yaralananlar oldu. Söz konusu saldırılarda ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bilgiler paylaşılmadı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki Beni Süheyla kasabasını hedef aldı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 17, 2023
Bölgede iş hanlarının ve evlerin bulunduğu bir caddede büyük yıkım meydana geldi https://t.co/05JB444liJ pic.twitter.com/XloZFy82Fc
DSÖ: Gazze'de kanser tedavisine ihtiyaç duyanların tahliye edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz
DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, AA muhabirinin, "Gazze'de kanser tedavisine ihtiyaç duyan 27 kişi, Türkiye'ye getirildi. Şu anda Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altındalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gazze'den, Mısır üzerinden Türkiye'ye nakledilen hastaları ziyaret etti. Türkiye'nin bu çabası hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusunu yazılı yanıtladı.
"Kanser tedavisine ihtiyaç duyanların tahliye edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullanan Harris, kritik yaralı ve hastaların Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a ve Mısır üzerinden de sürekli, düzenli, engelsiz ve güvenli olarak tıbbi tahliyelerinin hayati önem taşıdığını vurguladı.
Harris, "DSÖ, sağlık durumu ve güvenlik koşulları izin verdiği ölçüde, hasta ve aile üyelerinin tahliyesini kolaylaştırmaya kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Hamas: İsrail Şifa Hastanesi'nde soykırım yapıyor
Hamas, "İsrail ABD'nin yaktığı yeşil ışıkla Şifa Hastanesi'nde soykırım yapıyor" başlıklı yazılı bir açıklama yayımladı.
İsrail'in, tanklar ve keskin nişancılarla Şifa Hastanesi'ni adeta askeri kışlaya çevirdiği kaydedilen açıklamada, ilaç temini için hastanenin eczanesine gidilmesine engel olduğu ve hastanede dünyanın gözü önünde soykırım yaptığı ifade edildi.
Açıklamada, İsrail'in Şifa Hastanesi'nde gerçekleştirdiği "etnik temizlikten", kadınlara, çocuklara ve sivillere yönelik suçlarından doğrudan ABD Başkanı Joe Biden'ın sorumlu olduğu vurgulandı.
"Sözde güvenli bölge önerisi felaket reçetesi"
DSÖ Direktörü Ghebreyesus, "İsrail'in Filistinlileri sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki sözde güvenli bölge önerisi felaket reçetesi." dedi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgedeki tüm hastaneler ve kan alım tesislerine kan bağışında bulunulması çağrısı yaptı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 17, 2023
Çağrının ardından Filistinliler, El-Nasır Hastanesi'nde kan bağışında bulundu https://t.co/05JB444liJ pic.twitter.com/vvRMPCaGah
BM: Gazze'nin güneyindeki askeri hareketlilik İsrail'in güvencelerini boşa çıkarıyor
BM Genel Kurulunda, Gazze'deki insani durum hakkında oturum düzenlendi.
BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiser Yardımcısı Natalie Boculy, oturumda yaptığı konuşmada, Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığına dikkati çekti.
Boculy, İsrailli yetkililerin insanlara Gazze'nin güneyine gitmelerini söylediğini hatırlatarak "Ancak Gazze'nin hiçbir kısmı bombardımandan kaçınamadı." diye konuştu.
Tüm mahallelerin yok olduğunu ifade eden Boculy, aynı zamanda tüm Gazze halkını yerinden etmeye yönelik söylemlerin ortaya çıktığına işaret etti.
Boculy, "Gazze'nin güneyindeki askeri hareketlilik, İsrail'in güneyin güvenli olduğu yönündeki güvencelerini boşa çıkarıyor." vurgusunda bulundu.
İnsani yardım dağıtımının "koşullara" bağlandığını ve siyasi müzakerelere dayandığını belirten Boculy, "İnsani yardım çalışanları, toplum yerinden edilirken suç ortağı yapılmaya çalışılıyor. BM bayrağı altında insanları koruyamıyoruz." dedi.
İsrail'e sınır kapısını açma çağrısı
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ise Gazze'deki sivil can kaybının duyurulandan çok daha yüksek olabileceğini işaret etti.
Enkaz altındaki kişilerin tespit edilmesi gerektiğini dile getiren Griffiths, "Sivil zararın boyutu ve yapısı, çok yoğun nüfuslu bölgelerde patlayıcı silahların kullanıldığını gösteriyor." açıklamasında bulundu.
Griffiths, yardımın sadece Refah Sınır Kapısı'ndan girişinin "lojistik olarak imkansız" hale geldiğinin altını çizerek İsrail'e daha önce insani yardımların yüzde 60'ının geçtiği Kerem Şalom Sınır Kapısı'nı açma çağrısı yaptı.
"Acilen insani yardımlar için erişime ihtiyaç var"
BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis ise uluslararası toplumun acilen ateşkes beklentisi içinde olduğunu dile getirdi.
"Acilen insani yardımlar için kesintisiz erişime ihtiyacımız var." diyen Francis, taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası savaş hukuku kurallarına uymaları için çağrıda bulundu.
Francis, gerçek can kaybı sayısını tam olarak bilmenin mümkün olmadığını belirterek "Binlerce kişi gereksiz yere mahvoldu. Gazze'deki insani durum tam bir felaket ve kısa sürede sona erecek gibi görünmüyor." dedi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk: İsrail'in "güvenli bölge" olarak adlandırdığı öneri savunulamaz
İsrail işgalinin sona ermesi gerektiğini, Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olma haklarının güvence altına alınmasının elzem olduğunu belirten BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, "İsrail'in 'güvenli bölge' olarak adlandırdığı öneri savunulamaz. Bölge ne güvenli ne de insan sayısı için uygun." dedi.
Filistin: Gazze’de yaşanan şey intikam ruhuyla yapılan bir toplu katliamdır
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Orta Doğu turu kapsamında dünkü İsrail ziyaretinden sonra Ramallah'a geçen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi ve ortak basın açıklaması yaptı.
Gazze’de acilen ateşkes sağlanması çağrısında bulunan Iştiyye, bölgeye yardım ve ilaç ulaştırılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.
Filistin Başbakanı, "Gazze’de yaşanan şey intikam ruhuyla yapılan bir toplu katliamdır." dedi.
İsrail güçlerinin, Gazze’nin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da da yılın başından bu yana 421 Filistinliyi öldürdüğüne dikkati çeken Iştiyye, "Gazze'de durum trajik. Yiyecek yok, içecek yok, kan dökülmeye devam ediyor. Bizim talebimiz, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesidir." diye konuştu.
Iştiyye, Borrell ile görüşmesinde kendisine, sorunun kaynağının İsrail’in 75 yıldır Filistin’de sürdürdüğü işgal olduğunu aktardığını kaydetti.
Gazze'deki hükümet, ölü ve yaralı sayılarını güncelleyemiyor
Gazze'deki hükümetin medya ofisinden, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana günlük olarak açıklanan ölü ve yaralı sayıları ile yıkıma ilişkin diğer bilgiler dün ve bugün güncellenemedi.
Medya ofisinin Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, bölgede her gün yüzlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtilirken istatistik departmanlarının son ve kesin bilgileri toparlayamadığı ifade edildi.
Ölü ve yaralı sayısına ilişkin son bilgilerin verilemediği basın açıklamasında daha çok İsrail'in hastanelere yönelik saldırıları üzerinde duruldu.
Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana hastaneler ile sağlık çalışanlarının İsrail'in hedef tahtası haline geldiği kaydedilen açıklamada, 25 hastane ile 56 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı ve 2,3 milyonluk Gazze nüfusunun sağlık hizmetinden mahrum edildiği vurgulandı.
İsrail'in, El-Ehli Baptist, Kudüs, Endonezya, Türk-Filistin Dostluk, Rantisi ve Nasr Çocuk hastanelerine saldırılar düzenleyerek ve baskınlar yaparak hastaları zorla hastanelerden çıkardığı ifade edildi.
Şifa Hastanesinin İsrail askerleri tarafından işgal edildiği belirtilen açıklamada, birkaç gün içinde hastanede böbrek hastası, prematüre bebekler ve yoğun bakım hastalarından 48'inin öldüğü aktarıldı.
Gazze Şeridi'ndeki iletişim hizmetlerinin (sabit, hücresel ve internet) kesilmesiyle İsrail'in hastanelere ve sivillerin yaşadığı evlere yönelik işlediği savaş suçlarını örtbas etmek istediğine işaret edilen açıklamada, hastanelere ve yardım merkezlerine tıbbi malzeme ile diğer yardım girişlerinin yapılması için Refah Sınır Kapısı'nın nihai olarak açılması çağrısı yapıldı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Beni Süheyla kasabasında bir evi bombaladı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 17, 2023
Aralarında bebeklerin de olduğu birçok Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi https://t.co/05JB444liJ pic.twitter.com/14kyCqWmiL
İsrail: Hamas ile esir takası konusunda şu anda bir anlaşma yok
İsrail UIusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, düzenlediği basın toplantısında, Gazze’de ateşkes ilan edilmesi karşılığında Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Çok sayıda haber görüyorum, bu aşamada müzakere sürecinin parçası olan konuların hiçbirinde anlaşma sağlanamadı." dedi.
İsrailli yetkili, Hamas'ın "çok sayıda" esiri serbest bırakması karşılığında, yalnızca “çok sınırlı ve kısa bir ateşkesi” kabul edeceklerini söyleyerek, "Ancak o zaman ateşkesi kabul edeceğiz ve bu çok sınırlı ve kısa olacak. Çünkü ardından savaşa ilişkin hedeflerimizde ilerlemeyi devam ettireceğiz." diye konuştu.
Esirlerin serbest bırakılmasının ancak “Hamas'ın kendisini sıkışmış ve baskı altında hissetmesi durumunda gerçekleşeceğine inandıklarını" savunan Hanegbi, "Savaşın 42. günündeyiz ve İsrail ordusuna ilerlemesini bir dakika bile durdurma emri vermedik." ifadelerini kullandı.
Hanegbi, Gazze'de 240’a yakın rehine varken az sayıda rehine için geçici ateşkesi kabul etmeyeceklerini vurgulayarak, bu konuda “taviz vermeyeceklerini” söyledi.
İsrail hükümetine bağlı "savaş kabinesi" tarafından Gazze’de belirlenen “tüm hedeflere ulaşıldığını” iddia eden Hanegbi, “Bu sadece başlangıç.” dedi.
Hanegbi, "Hamas'ın ve Filistin İslami Cihad Hareketi'nin tüm askeri ve liderlik yetenekleri ortadan kaldırılıncaya kadar durmayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.
Filistin Kızılayı: İsrail tanklarının Gazze'deki El-Ehli Hastanesi'ndeki kuşatması sürüyor
Filistin Kızılayının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki ekiplerin kuşatma altında kaldığı belirtildi.
Tankların hastane çevresinde konuşlandığı ifade edilen açıklamada, İsrail askerlerinin yoğun silah seslerinin duyulduğu kaydedildi.
Açıklamada, tehlike altında olan hastanedeki Filistin Kızılayı ekiplerinin korunması için acil müdahale talebinde bulunuldu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 11 bin 500 Filistinliden 4 bin 710'u çocuk— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 17, 2023
Gazze'de saatte 5 çocuk öldürülürken 7 bebek bombalamalar arasında dünyaya gözlerini açıyor https://t.co/0DaKCvgIDb pic.twitter.com/q0ik6dwHpd
Filistinli doktor Gazze'deki savaşta bir yılda tüketilenden daha fazla kan tükettiklerini söyledi
Nasır Tıp Kompleksi Laboratuvar Bölümü Direktörü Dr. Sofiya Zurub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgeyi haftalardır "barbarca" bombalaması sonucu hastaneye çok sayıda yaralı geldiğini ve sürekli kan bağışına ihtiyaçları olduğunu belirtti.
Filistinli doktor, "İsrail'in saldırıları sırasında tüketilen kan miktarı yaklaşık 2 bin 500 üniteydi ve bu miktar normal günlerde bir yıl boyunca tüketilmedi, dolayısıyla sürekli kan bağışına ihtiyacımız var." dedi.
Bağış için yeterli kan torbası stoğu olmamasından büyük endişe duyduklarını ifade eden Zurub, ayrıca yakıt bulunamaması sonucu elektrik kesintisi yaşanması durumunda mevcut tüm kan ünitelerini yok etmek zorunda kalmaktan korktuklarını dile getirdi.
Zurub, "Yakıtın bitmesi nedeniyle elektriklerin tamamen kesilmesi durumunda, eksi 80 derecede saklanan yaklaşık 3 bin ünite donmuş plazmanın yanı sıra yaklaşık 500 ünite kanı da imha edeceğiz." dedi.
Doktor Zurub, yerinden edilenlerin barındığı okullara gittiklerinde ya da sosyal medya üzerinden kan ünitesi talebinde bulunduklarında gençlerin kan bağışına büyük ilgi gösterdiğini söyledi.
Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla kişi ölümle karşı karşıya
Gazze'deki hükûmet, İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla yerinden edilmiş kişi, hasta ve sağlık personelinin su ve yiyecek eksikliği nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu duyurdu.
Hükûmete bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Şifa Hastanesi'nde su, yiyecek veya çocuklar için sütün bulunmadığı aktarılırken "650 hasta ve yerinden edilmiş yaklaşık 7 bin kişinin barındığı Şifa Hastanesi'nde su veya yiyecek yok." ifadesi kullanıldı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Batı Kudüs'te 1 İsrail askerinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı İsrail kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıyı üstlendi.
El-Kassam Tugayları, Gazze'deki çatışma noktalarında 21 İsrail askeri aracının tamamen veya kısmen imha edildiğini, kuzeydeki Beyt Hanun'da ise İsrail kuvvetlerinin saklandığı bir binanın yıkıldığını duyurdu.
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, X sosyal medya platformundan "Gazze Şeridi'nin güneyindeki 3 şehirde, 76 su kuyusu, 2 ana içme suyu tesisi ve 15 kanalizasyon pompa istasyonunun faaliyeti durdu. Yakıt bittiği için yaşanan bu durum yüz binlerce kişiyi etkiliyor." paylaşımında bulundu.
BM, İsrail'in BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen ve Gazze'de çatışmalara acil ve uzatılmış ara talep edilen kararı "gerçeklerden kopuk" olarak nitelendirmesini üzüntüyle karşıladığını bildirdi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, direniş güçlerinin, uzun soluklu bir savaşa hazır olduğunu ve verdiği mücadeleyle de stratejik dönüşümlere kapı açtığını söyledi.
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir sivil yerleşim alanını bombaladı.
İsrail'in, karadan ve havadan yoğun saldırılar düzenlemesine ve halka güneye gitmeleri konusunda sürekli çağrı yapmasına rağmen, 807 bin kişinin halen Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde yaşadığı belirtildi.
Saldırıların soruşturulması için 5 ülkeden UCM'ye başvuru
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) resmi sitesinden yapılan açıklamada, Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar Devleti ve Cibuti tarafından yapılan başvuruların bugün Savcılık Ofisi'ne ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, UCM Roma Statüsü uyarınca, bir taraf devletin, başka bir taraf devletin topraklarında işlenen suçların araştırılması için Savcılığa, soruşturma yapması adına başvurabileceği belirtildi.
Halihazırda Filistin Devleti'ndeki duruma ilişkin savcılığın bir soruşturma yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu soruşturmanın 3 Mart 2021 tarihinde başlatıldığı ve 13 Haziran 2014 tarihinden bu yana Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işlenen Roma Statüsü suçları kapsamına girebilecek eylemleri kapsadığı ifade edildi.
Açıklamada, Başsavcı Kerim Han'ın göreve gelmesinin ardından Filistin Devleti'ndeki durumla ilgili soruşturmayı ilerletmek üzere özel bir ekip kurduğu ve bu ekibin Filistin'e işlenen suçlarla ilgili kilit paydaşlardan bilgi ve iletişim toplama, muhafaza etme ve analiz etme konusunda yetkilendirildiği aktarıldı.
Bugüne kadar savcılığa önemli miktarda bilgi ve kanıt gönderildiği belirtilen açıklamada, Savcılık Ofisi çalışanlarının; hayatta kalanlarla görüşmek, sivil toplum örgütlerini dinlemek ve ilgili ulusal muhataplarla temas kurmak üzere Filistin Devleti ve İsrail'i ziyaret etme çabalarını da sürdüreceği vurgulandı.
Ukrayna olayında, aralarında İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu UCM'ye taraf 39 ülke, 3 Mart 2022'de UCM'den Ukrayna'da işlenen suçların soruşturulması için başvurmuş ve UCM 17 Mart 2023'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarmıştı.
Cenin Mülteci Kampı'na saldırıda 3 Filistinli öldü
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına onlarca askeri araçla baskın düzenledi.
İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda, 3 Filistinli öldü, 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait "hedeflere" hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam eden işgalin bölgenin güneyine de yayılması sinyalini verdi. Halevi, "Kuzey Gazze Şeridi'ndeki askeri sistemi ortadan kaldırmaya yaklaştık. Biz anladığımız kadarıyla diğer alanlara devam edeceğiz." dedi.
BM Raportörü Pedro Arrojo-Agudo, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'nde suyu bir savaş aracı olarak kullanmaya son vermesi gerektiğini vurguladı.
Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 11 bin 500 Filistinliden 4 bin 710'u çocuk— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 17, 2023
Gazze'de saatte 5 çocuk öldürülürken 7 bebek bombalamalar arasında dünyaya gözlerini açıyor https://t.co/0DaKCvgIDb pic.twitter.com/q0ik6dwHpd
Batı Şeria'da 2 Filistinli öldürüldü, 47 Filistinli gözaltına alındı
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kenti yakınlarında İsrail askerlerine ateş açtıkları iddiasıyla 2 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.
Öte yandan, İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 47 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı baskınlarını sürdürdüğü belirtilirken Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 2 bin 800'e ulaştığı kaydedildi.
Bununla birlikte, Filistin İstatistik Merkezinin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İsrail ordusunun yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze ve Kuzey Gazze kentlerinde hala evlerini terk etmemiş 807 bin Filistinlinin bulunduğu belirtildi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalini güneye doğru genişletmesinin "büyük riskler "barındırdığını ve sivillerin korunmasının birinci öncelik olduğunu bildirerek "Şu anda tek çözüm savaşın durmasıdır." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.