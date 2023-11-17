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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir yerleşim alanını bombaladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir sivil yerleşim alanını bombaladı.

Dilara Afıfı, Ali Semerci  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
İsrail, Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir yerleşim alanını bombaladı

Gazze

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda "Ebu el-Kumsan", "Ebu Dayir", "Ebu Dan", "Eş-Şeyh" ve "El-Aseli" ailelerinin evlerini vurdu.

Haberde, Cibaliya Mülteci Kampı'nı hedef alan bu saldırı, "İsrail'in yeni bir katliamı" olarak nitelendirildi.

Saldırının yapıldığı alandan çekilen bir videoda, yıkılan binaların enkazından insanların çıkarılmaya çalışıldığı görülüyor.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.

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