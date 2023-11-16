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Dünya

BM: Cidde görüşmelerinin ardından Sudan'da çatışma yoğunlaştı

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 7 Kasım'da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Sudan'daki çatışmanın yoğunlaştığını bildirdi.

Şerife Çetin  | 16.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
BM: Cidde görüşmelerinin ardından Sudan'da çatışma yoğunlaştı

New York

BM Güvenlik Konseyinde Sudan'daki gelişmeler ele alında.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Afrika Genel Sekreter Yardımcısı Martha Pobee, tarafların Cidde görüşmelerinde insani yardımlar konusunda adım atmasını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Pobee, tarafların ateşkes için müzakerelere hazır olduklarına yönelik beyanlarının aksine sahada durumun kötüleştiğine işaret etti.

"Cidde görüşmelerinde maalesef taraflar ateşkes üzerinde anlaşma sağlayamadı. Aksine, çatışmalar yoğunlaştı." bilgisini paylaşan Pobee, Sudan'ın korkunç bir insani krizle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Pobee, Sudan'da 7,1 milyon kişinin yerinden edildiğini kaydetti.

Sudan iç savaşı

Sudan'da 7. ayını geride bırakan iç savaşta taraflar, başkent Hartum'un yanı sıra ülkenin batı ve güneybatısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) , 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı.

Uluslararası ateşkes ve müzakere girişimleri, tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları ve öne sürülen şartlarda anlaşamamaları nedeniyle şu ana kadar başarısız oldu.

Taraflar 7 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelmişti.

Suudi Arabistan, ABD ve Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi'nin öncülüğünde gerçekleşen görüşmelerde taraflar, insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak ve güven artırıcı tedbirleri uygulamak için adım atma konusunda taahhütte bulunmuştu.

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