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Dünya

Güney Kore'de en yüksek Kovid-19 günlük vaka sayısı kaydedildi

Güney Kore’de son 24 saat içinde 38 bin 691 ile en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısına ulaşıldı.

Ayşe Doğru   | 06.02.2022
Güney Kore'de en yüksek Kovid-19 günlük vaka sayısı kaydedildi

Ankara

Güney Kore Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplam Kovid-19 vaka sayısının 1 milyon 9 bin 688'e çıktığı ülkede, 1 Şubat'tan bu yana vaka sayılarındaki artış eğilimi sürdü.

Son 24 saatte 38 bin 691 vaka ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Diğer yandan son 24 saatte virüs nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirmesiyle, salgının başından bu yana ölenlerin sayısı 6 bin 873 oldu.

Ülkenin 52 milyonluk nüfusunun yüzde 86’sı en az 2 doz Kovid-19 aşısı olurken, yüzde 54,5'inden fazlasına hatırlatma dozu da uygulandı.

Endonezya

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen Asya ülkelerinden Endonezya’da ise Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre son 24 saatte 36 bin 57 yeni vaka kaydedildi.

Salgının başından bu yana tespit edilen vaka sayısının 4 milyon 516 bin 480'e ulaştığı ülkede, virüs nedeniyle son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybetmesiyle, ölümlerin sayısı 10 bin 569'a yükseldi.

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