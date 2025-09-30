Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem oldu
Endonezya'nın Kalianget bölgesinin güneydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, yaklaşık 14 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının merkez üssünün Kalianget'in 32 kilometre güneydoğusunun açıkları olduğunu ifade etti.
6 büyüklüğündeki depremde, henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 6,5 olarak kaydedildi.
Toplam 130 aktif yanardağa sahip Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor ve dünyanın sismik açıdan en aktif ülkeleri arasında gösteriliyor.