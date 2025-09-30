Dolar
İstanbul Valisi Davut Gül, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Ben Okuyorum İstanbul Okuyor" etkinliğinde konuşuyor
Dünya

Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem oldu

Endonezya'nın Kalianget bölgesinin güneydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ayşe İrem Çakır  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem oldu

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, yaklaşık 14 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının merkez üssünün Kalianget'in 32 kilometre güneydoğusunun açıkları olduğunu ifade etti.

6 büyüklüğündeki depremde, henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. ​​​​​​​

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 6,5 olarak kaydedildi.

Toplam 130 aktif yanardağa sahip Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alıyor ve dünyanın sismik açıdan en aktif ülkeleri arasında gösteriliyor.

