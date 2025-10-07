Dolar
Teknoloji, Savunma sanayisi

Milli Savaş Yönetim Sistemi, Endonezya görevine başladı

Türk savunma sanayisi bünyesinde milli imkanlarla geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT ile Gemi Veri Dağıtım Sistemi FLEETSTAR kabul faaliyetlerinin ardından Endonezya Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.

Göksel Yıldırım  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Milli Savaş Yönetim Sistemi, Endonezya görevine başladı

Ankara

Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait KCR-60 platformuna entegre edilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT ile Gemi Veri Dağıtım Sistemi FLEETSTAR'ın deniz kabul ve fiili atış testleri başarıyla tamamlandı. Kabul faaliyetlerinin ardından sistemler 622 borda numaralı KRI BELATI hücumbotu üzerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Endonezya firması PT TESCO INDOMARITIM Tersanesi tarafından inşa edilen platform HAVELSAN'ın yurt dışı faaliyetleri açısından ayrı bir önem taşıyor. HAVELSAN böylece Uzak Asya'da ilk teslimatını Endonezya Deniz Kuvvetlerine gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen testler esnasında ADVENT'in üstün performansı ve HAVELSAN yetkilileri tarafından alt sistemlere yapılan yönlendirici müdahaleler, test heyeti SATGAS, Endonezya Savunma Bakanlığı ve PT TESCO INDOMARITIM Tersanesi tarafından takdirle karşılandı.

KRI BELATI-622, Endonezya'da HAVELSAN tarafından teslim edilen ilk ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ve ilk FLEETSTAR Gemi Veri Dağıtım Sistemi projesi olma özelliğini taşıyor.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2022 yılında imzalanan sözleşme kapsamında Endonezya yerel firması PT TESCO INDOMARITIM Tersanesi işbirliğiyle projeye başladıklarını söyledi. Nacar, şöyle konuştu:

"Endonezya Savunma Bakanlığı ve PT TESCO Tersanesi ile oldukça verimli ve uyumlu bir çalışma sonucunda ilk teslimatımızı KRI BELATI-622 platformu için yaptık. ADVENT Savaş Yönetim Sistemi'miz ile FLEETSTAR Gemi Veri Dağıtım Sistemi'miz, Türk Deniz Kuvvetleri platformlarında olduğu gibi bu platformda da üstün bir başarı ortaya koydu. Bu projedeki başarımızı OPV-90, Merah Putih ve diğer KCR-60, KCR-70 sınıfı platformlarda da artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."


