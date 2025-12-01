Dolar
Dünya

Güney Kore'de e-ticaret platformu Coupang'ın 33,7 milyon kullanıcısının verileri sızdırıldı

Güney Kore'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Coupang'ın 33,7 milyon kullanıcısının kişisel bilgilerinin sızdırıldığı açıklandı.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Güney Kore'de e-ticaret platformu Coupang'ın 33,7 milyon kullanıcısının verileri sızdırıldı

Ankara

Yonhap ajansının haberine göre, ABD borsasında işlem gören Coupang'dan 29 Kasım'da yapılan açıklamada, 33,7 milyon kullanıcının ad, telefon numarası, e-posta adresi ve teslimat bilgilerinin yer aldığı kişisel verilerin sızdırıldığı duyuruldu.

Konuya ilişkin bilgi sahibi yetkililer, verilerin nasıl sızdırıldığına dair inceleme yürütüldüğünü aktardı.

Coupang'ın büyük para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği veri ihlali nedeniyle ülkedeki çevrim içi platformlar acil güvenlik taramaları yaptı.

Ülkenin en köklü e-ticaret platformlarından Gmarket'in yetkilisi olayın ardından acil bir iç güvenlik kontrolü yaptıklarını ve ek önlemler alacaklarını kaydetti.

Güney Kore'deki Shinsegae Group'a bağlı e-ticaret şirketi SSG.com yetkilisi de yaşanan veri ihlalleri nedeniyle şirketin rutin ve yerinde denetimleri güçlendirdiğini açıkladı.

Taze gıda ve günlük ihtiyaç malzemelerinin gecelik teslimatını sağlayan Coupang, Güney Kore'de en yaygın kullanılan alışveriş platformları arasında yer alıyor.

Şirketin 33,7 milyon kullanıcısının kişisel verilerinin açığa çıkması, kasım ayında 34 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaşan platformda neredeyse tüm kullanıcıların bilgilerinin sızdırıldığını ortaya koyuyor.

Güney Kore'nin gizlilik yasası uyarınca, veri ihlali yapan şirketler gelirlerinin yüzde 3'üne kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

