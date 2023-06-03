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Dünya

Güney Kore, Kuzey'in tehditkar füze denemelerinin "görmezden gelinmesinden" yakındı

Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemelerini bazı ülkelerin görmezden geldiğini ve bunun karşı yaptırımlarda delikler oluşturduğunu söyledi.

Ahmet Furkan Mercan  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Güney Kore, Kuzey'in tehditkar füze denemelerinin "görmezden gelinmesinden" yakındı

Tokyo

Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin güvenlik forumlarından Shangri-La Diyaloğu'na katılan Bakan Lee, "Bölgesel Gerilimlerin Çözülmesi" oturumunda konuştu.

Lee, tehditkar füze denemeleriyle Kore Yarımadası ile Pasifik'i etkisi altına alan ve 2022'de rekor füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore'ye tepki gösterdi.

Kim Jong-un rejiminin, nükleer ve füze kapasitelerini geliştirmeye odaklandığını kaydeden Lee, gıda kıtlığı ve ekonomik krizle yüzleşen Kuzey Kore halkına ise gözlerini kapattığını belirtti.

Pyongyang yönetiminin, yakın gelecekte yeni bir nükleer deneme gerçekleştirebileceği iddialarına dikkati çeken Lee, Kuzey'in yasa dışı faaliyetlerini görmezden gelen ülkelerin olduğunu söyledi.

Lee, "Bazı ülkeler, Kuzey Kore'nin kurala dayalı düzeni ihlal eden yasa dışı tutumunu görmezden geliyor ve bu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yaptırımlarında delikler oluşturuyor." görüşünü paylaştı.

Pyongyang'ın 2022'de rekor sayıdaki füze denemelerini anımsatan Lee, "Ancak buna karşın, (bazı ülkelerin) karşı çıkması nedeniyle BMGK'de ek bir yaptırım kararı bile geçemedi." dedi.

Lee, Kuzey'in hukuksuz faaliyetlerine karşı "hamlesizliği tercih etmenin" sadece Kore Yarımadası'nda değil, Hint-Pasifik dahil tüm dünyanın güvenlik durumunu kötüleştireceğini savundu.

ABD ve Japonya işbirlikleri

Kuzey'in meydan okumalarına karşı ortak anlayış temelinde hareket edilmesi ve bu hukuksuzlukların birlikte kınanması gerektiğini söyleyen Lee, yeni provokasyonlara karşı da uyarıda bulundu.

Nükleer ve kıtalararası balistik füze denemesi (ICBM) gibi ilave provokasyonlar halinde uluslararası toplumun dayanışma göstermesinin önemini vurgulayan Lee, "(Pyongyang rejimine) Bu nükleer tehdit ve baskıların maliyetini hesaplayabilmesini sağlamalıyız. Yasa dışı faaliyetleri sürerse sadece daha fazla izole olacaklarının farkında olmalılar." ifadelerini kullandı.

Bakan Lee, tehditler karşısında Güney Kore olarak hem ulusal ordularını tahkim ettiklerini hem de ABD ve Japonya ile güvenlik işbirliklerini güçlendirdiklerini söyledi.

Küresel ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı önemli toplantılardan Shangri-La Diyaloğu'na bu yıl 40 ülkeden 600'ü aşkın kamu temsilcisi ve uzman iştirak ediyor.

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