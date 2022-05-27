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Dünya

Güney Kore, Fukuşima sonrası Japon ürünlerine koyduğu ithalat yasağını sürdürecek

Güney Kore, 2011 Fukuşima nükleer krizi sonrası Japon deniz ürünlerine koyduğu ithalat yasağını sürdürme kararı aldı.

Ahmet Furkan Mercan   | 27.05.2022
Güney Kore, Fukuşima sonrası Japon ürünlerine koyduğu ithalat yasağını sürdürecek

Seul/Tokyo

​​​​​​​Yonhap ajansına göre Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanı Cho Seung-Hwan, Japon ürünlerine uyguladıkları yasağın gidişatını değerlendirdi.

"Dirençli bir duruş" sergilediklerini kaydeden Cho, "Japon deniz ürünlerinin ithaline izin verilmesini düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cho, söz konusu yaklaşımın, Trans Pasifik Partnerliği (TPP) anlaşması ülkelerinin arasına girebilmek için bir taktik olarak da kullanılmayacağını sözlerine ekledi.

Yonhap, Seul yönetiminin Avustralya, Singapur, Meksika ve Japonya dahil 11 ülkenin yer aldığı TPP'ye başvuru için yerel süreci tamamlamaya hazırlandığını aktardı.

Çin ve Tayvan'ın da katılmak istediği bilinen TPP'ye üyelik kabulü için üye ülkelerin oy birliği şartı aranıyor.

Mart 2011'deki deprem ve tsunami sonrası oluşan nükleer sızıntı nedeniyle Güney Kore, Fukuşima dahil Japonya'nın 8 eyaletinden deniz ürünlerini ithalatını durdurmuştu.


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