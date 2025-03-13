Dolar
36.61
Euro
39.84
Altın
2,953.87
ETH/USDT
1,886.10
BTC/USDT
82,114.00
BIST 100
10,678.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzincan Valiliği’ni ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Güney Kore: "Durumu hassas ülkeler" listesine alınacağımız iddiasına ilişkin ABD ile istişare halindeyiz

Güney Kore yönetimi, ABD tarafından "durumu hassas ülkeler listesine" alınacakları iddiasıyla ilgili Washington ile istişare halinde olduklarını bildirdi.

Damla Delialioğlu, Ayşe İrem Tiryaki  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Güney Kore: "Durumu hassas ülkeler" listesine alınacağımız iddiasına ilişkin ABD ile istişare halindeyiz

Ankara

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, basın mensuplarına verdiği demeçte ülkesinin ABD ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD Enerji Bakanlığının (DOE) Güney Kore'yi "durumu hassas ülkeler listesine" almayı göz önünde bulundurduğuna ilişkin haberlerin ardından Lee, Washington yönetimiyle istişare halinde olduklarını belirtti.

Lee, ayrıca "durumu hassas ülkeler listesinin" henüz kesinleşmediğini kaydetti.

"Durumu hassas ülkeler listesi"

DOE'nin tanımına göre ülkeler, "ulusal güvenlik, bölgesel istikrarsızlık, ulusal ekonomik güvenliğe tehdit veya teröre destek" gerekçesiyle "durumu hassas ülkeler listesine" alınabiliyor.

Ülkelerinin bu listeye alınması durumunda Güney Koreli araştırmacıların, DOE ile bağlantılı projelerde çalışmasının güçleşeceği yorumu yapılıyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, 11 Mart'ta, ABD'nin ülkeyi "durumu hassas ülkeler listesine" almayı göz önünde bulundurduğunun gayriresmi kaynaklardan öğrenildiğini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Kırgızistan ve Tacikistan arasında imzalanan sınır anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
Bakanlar Yumaklı ve Bolat, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
İzmir'de şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri iptal edildi
DMM, "MEB imam hatip liselerinin başarısını artırmak için kredi aldı" iddiasını yalanladı
Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin sanık Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı

Benzer haberler

Trump'tan AB'den ithal edilen tüm alkollü ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidi

Trump'tan AB'den ithal edilen tüm alkollü ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidi

Zelenskiy, Suudi Arabistan'da ABD ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşmeyi değerlendirdi

Güney Kore: "Durumu hassas ülkeler" listesine alınacağımız iddiasına ilişkin ABD ile istişare halindeyiz

ABD'de üretici enflasyonu şubatta değişmedi

ABD'de üretici enflasyonu şubatta değişmedi
Texas'ta bir üniversitenin kampüsü, rögarlarda meydana gelen patlamalar sonrası geçici olarak kapatıldı

Texas'ta bir üniversitenin kampüsü, rögarlarda meydana gelen patlamalar sonrası geçici olarak kapatıldı
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ABD'yi nükleer silahlarını ülkesine konuşlandırmaya çağırdı

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ABD'yi nükleer silahlarını ülkesine konuşlandırmaya çağırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet