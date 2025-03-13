Güney Kore: "Durumu hassas ülkeler" listesine alınacağımız iddiasına ilişkin ABD ile istişare halindeyiz
Güney Kore yönetimi, ABD tarafından "durumu hassas ülkeler listesine" alınacakları iddiasıyla ilgili Washington ile istişare halinde olduklarını bildirdi.
Ankara
The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, basın mensuplarına verdiği demeçte ülkesinin ABD ile ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.
ABD Enerji Bakanlığının (DOE) Güney Kore'yi "durumu hassas ülkeler listesine" almayı göz önünde bulundurduğuna ilişkin haberlerin ardından Lee, Washington yönetimiyle istişare halinde olduklarını belirtti.
Lee, ayrıca "durumu hassas ülkeler listesinin" henüz kesinleşmediğini kaydetti.
"Durumu hassas ülkeler listesi"
DOE'nin tanımına göre ülkeler, "ulusal güvenlik, bölgesel istikrarsızlık, ulusal ekonomik güvenliğe tehdit veya teröre destek" gerekçesiyle "durumu hassas ülkeler listesine" alınabiliyor.
Ülkelerinin bu listeye alınması durumunda Güney Koreli araştırmacıların, DOE ile bağlantılı projelerde çalışmasının güçleşeceği yorumu yapılıyor.
Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul, 11 Mart'ta, ABD'nin ülkeyi "durumu hassas ülkeler listesine" almayı göz önünde bulundurduğunun gayriresmi kaynaklardan öğrenildiğini belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.