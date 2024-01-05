Dolar
29.84
Euro
32.60
Altın
2,040.03
ETH/USDT
2,244.10
BTC/USDT
43,959.00
BIST 100
7,560.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Güney Afrikalı eski paralimpik atlet Pistorius şartlı tahliye edildi

Kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürdüğü gerekçesiyle yaklaşık 11 yıl boyunca hapiste kalan Güney Afrikalı eski paralimpik atlet Oscar Pistorius, şartlı tahliye edildi.

Gökhan Kavak  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Güney Afrikalı eski paralimpik atlet Pistorius şartlı tahliye edildi

İstanbul

Güney Afrika Cumhuriyeti Ceza İnfaz Kurumundan yapılan açıklamada, koşullu salıverilen Pistorius'un evinde denetimde olacağı bilgisi paylaşıldı.

Oscar Pistorius'un terapi seanslarına katılması da bekleniyor.

Pistorius, 14 Şubat 2013'te kız arkadaşı Steenkamp'ı Pretoria'daki evinde taksirle öldürdüğü gerekçesiyle ilk olarak 6 yıl hapse mahkum edilmişti.

Ulusal Savcılık Makamı cezayı "şoke edici ve çok hafif" bularak kararı Yargıtay'a taşımıştı. Nihai temyiz makamı Yargıtay, suçun cinayet olduğuna hükmederek Pistorius'un cezasını 15 yıla çıkarmış ancak cezaevinde bulunduğu süre göz önünde tutularak ampute atlete 13 yıl 5 ay hapis cezası vermişti.

Pistorius'un, Yargıtay'ın kararının adil olmadığını savunarak Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru reddedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 48 gündür aranıyor
Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: İş gücümüzü, yeşil ve dijital dönüşüm için hazırlayacağız
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından Fethi Sekin'in şehadetinin 7. yılına özel klip
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni görüntülere ulaşıldı

Benzer haberler

Güney Afrikalı eski paralimpik atlet Pistorius şartlı tahliye edildi

Güney Afrikalı eski paralimpik atlet Pistorius şartlı tahliye edildi

GÖRÜŞ- 2023 Afrika gündemi: Darbeler ve siyasi istikrarsızlık

ABD yönetimine göre İsrail'in Gazze'deki saldırıları 'soykırım' değil

Dışişleri, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvurudan memnun

Dışişleri, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvurudan memnun
GÖRÜŞ - Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail başvurusu ne anlama geliyor?

GÖRÜŞ - Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail başvurusu ne anlama geliyor?
İsrail, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasını boykot etmeyerek katılacağını duyurdu

İsrail, Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasını boykot etmeyerek katılacağını duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet