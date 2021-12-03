Güney Afrika'da 5 yaş altı Kovid-19 vakalarında 'keskin' artış yaşanıyor
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ilk kez tespit edildiği ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 5 yaş altı Kovid-19 vakalarında "keskin" artış yaşandığı bildirildi.
Johannesburg
Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) yetkilisi Dr. Waasila Jassat, ülkede 5 yaş altı Kovid-19 vakalarında yaşanan keskin artışın endişe verici olduğunu ifade ederek "5 yaş altı vakalardaki bu artış eğilimi, daha önce gördüklerimizden çok farklı." dedi.
Jassat, bu yaş aralığındaki çocuklarda Kovid-19 nedeniyle hastane başvurularda da ciddi artış yaşandığını belirterek "Şu anda hastanelere en yüksek başvuruyu 60 yaş üstü nüfusun ardından 5 yaşın altındakiler yapıyor." diye konuştu.
Hastaneye yatırılan çocukların çoğunun ebeveynlerinin aşılanmamış olduğunun tespit edildiğine dikkati çeken Jassat, 12-17 yaş aralığının aşılanma oranlarının da düşük seviyelerde olduğunu ifade etti.
Güney Afrika Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte kaydedilen 11 bin 535 vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 988 bin 132'ye yükseldi.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 21 artarak 89 bin 843'e çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.