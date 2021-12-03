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Dünya, Koronavirüs

Güney Afrika'da 5 yaş altı Kovid-19 vakalarında 'keskin' artış yaşanıyor

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının ilk kez tespit edildiği ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 5 yaş altı Kovid-19 vakalarında "keskin" artış yaşandığı bildirildi.

Murat Özgür Güvendik   | 03.12.2021
Güney Afrika'da 5 yaş altı Kovid-19 vakalarında 'keskin' artış yaşanıyor

Johannesburg

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) yetkilisi Dr. Waasila Jassat, ülkede 5 yaş altı Kovid-19 vakalarında yaşanan keskin artışın endişe verici olduğunu ifade ederek "5 yaş altı vakalardaki bu artış eğilimi, daha önce gördüklerimizden çok farklı." dedi.

Jassat, bu yaş aralığındaki çocuklarda Kovid-19 nedeniyle hastane başvurularda da ciddi artış yaşandığını belirterek "Şu anda hastanelere en yüksek başvuruyu 60 yaş üstü nüfusun ardından 5 yaşın altındakiler yapıyor." diye konuştu.

Hastaneye yatırılan çocukların çoğunun ebeveynlerinin aşılanmamış olduğunun tespit edildiğine dikkati çeken Jassat, 12-17 yaş aralığının aşılanma oranlarının da düşük seviyelerde olduğunu ifade etti.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte kaydedilen 11 bin 535 vakayla ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 988 bin 132'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 21 artarak 89 bin 843'e çıktı.

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