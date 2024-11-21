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Dünya

Güney Afrika, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrini memnuniyetle karşıladı

Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrini memnuniyetle karşıladı.

Murat Özgür Güvendik  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Güney Afrika, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrini memnuniyetle karşıladı

Cape Town

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Güney Afrika, uluslararası hukuka olan bağlılığını yeniden teyit ediyor ve tüm devlet taraflarını Roma Statüsü'ndeki yükümlülüklerine uygun şekilde hareket etmeye çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Uluslararası toplumu hukukun üstünlüğünü savunmaya ve insan hakları ihlalleri için hesap verebilirliği sağlamaya çağırıyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Güney Afrika, geçen yıl kasım ayında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuruda bulunmuştu.

Daha sonra Güney Afrika, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açmıştı.

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