Euro
10.27
Dolar
8.46
BIST 100
1,441.33
Altın
1,843.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Filistinlilere yönelik 'barbarca' saldırılarını şiddetle kınadı

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarına ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Murat Özgür Güvendik   | 14.05.2021
Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Filistinlilere yönelik 'barbarca' saldırılarını şiddetle kınadı

Johannesburg

Hükümetten yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve Kubbetu’s Sahra'da Filistinlilere karşı düzenlediği saldırılar şiddetle kınandı.

Açıklamada, İsrailli yerleşimcilere yol açmak için Filistinlilerin Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinden yasa dışı tahliye edilmesinden duyulan endişe ifade edildi.

İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıların, uluslararası hukuku ihlal ettiği hatırlatılan açıklamada, "Hükümet olarak, İsrail'i 'barbarca' saldırılarına son vermeye çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya genelinde 1 milyar 400 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
İngiltere Başbakanı Johnson: Kovid-19'un Hindistan varyantıyla ilgili bazı önemli bilinmeyenler var
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ'den zengin ülkelere çağrı: Çocuk ve gençleri aşılamayı bırakıp, aşıları yoksul ülkelere bağışlayın

Benzer haberler

Doğu Kudüs’ün çeşitli bölgelerinde meydana gelen olaylarda 12 Filistinli yaralandı

Doğu Kudüs’ün çeşitli bölgelerinde meydana gelen olaylarda 12 Filistinli yaralandı

Danimarka'da Filistin'e destek gösterisinde bir kişi gözaltına alındı

Ürdün'ün birçok kentinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Filistinlilere yönelik 'barbarca' saldırılarını şiddetle kınadı

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Filistinlilere yönelik 'barbarca' saldırılarını şiddetle kınadı
Yunan sanatçı Nemer, Filistin'e destek için grafiti yaptı

Yunan sanatçı Nemer, Filistin'e destek için grafiti yaptı
Avrupa'dan 'endişe' ve İsrail'e destek mesajları

Avrupa'dan 'endişe' ve İsrail'e destek mesajları