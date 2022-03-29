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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Google, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair güvenilir bilgi sağlamaya odaklanıyor

Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Picha, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair güvenilir bilgi sağlamaya odaklandıklarını söyledi.

Hüseyingulu Hüseyinzade   | 29.03.2022
Google, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair güvenilir bilgi sağlamaya odaklanıyor

Varşova

Pichai, Ukrayna halkına yardım etmenin yollarını görüşmek üzere Polonya'nın başkenti Varşova'da Başbakan Mateusz Morawiecki ile görüştü.

Görüşmeye dair basına konuşan Pichai, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rus propagandasını engellemeye ve güvenilir bilgi sağlamaya odaklandıklarına işaret ederek "Ürünlerimiz aracılığıyla insanlara güvenilir ve yararlı bilgilerin ulaşmasını sağlamak için de çalışıyoruz." dedi.

Pichai, Ukraynalılara hava saldırısı uyarılarının yanı sıra sığınaklar ve insani yardım konularında da yardım ettiklerine değinen Pichai, “Rusya tarafından finanse edilen medya kanalları ve uygulamaları da engelliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Morawiecki ise Ukrayna-Rusya savaşında doğru bilginin yayılması noktasında destekleri için Pichai'ye teşekkür ederken "Rusya, otokrasiden propagandanın çok önemli olduğu totaliter rejime geçiyor." dedi.

Google'ın Ukrayna'daki insani yardım kuruluşlarına 35 milyon dolar bağışladığı, Polonya'daki mülteciler için de hibe ve burslar sunduğu kaydediliyor.

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