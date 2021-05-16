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Dünya, Filistin Saldırı Altında

Gazze'deki sivil savunma teşkilatından 'ekipman ve kurtarma ekibi gönderin' çağrısı

Günlerdir İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Teşkilatı, uluslararası topluma ve komşu ülkelere acilen kurtarma ekibi ve ekipmanı gönderme çağrısı yaptı.

Gülşen Topçu   | 16.05.2021
Gazze'deki sivil savunma teşkilatından 'ekipman ve kurtarma ekibi gönderin' çağrısı Fotoğraf: Ali Jadallah - Anadolu Ajansı

Gazze

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin El Vihde caddesindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Gazze'deki sivil savunma ekipleri, saldırılar sonucu yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Gazze Operasyon ve Acil Durum Sivil Savunma Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Semir el-Hatib düzenlediği basın toplantısında komşu ülkeler ile uluslararası topluma seslendi.

Hatib, İsrail'in eş zamanlı ve art arda düzenlediği şiddetli saldırılar nedeniyle sivil savunma ekiplerinin çalışmalarının uzun sürdüğünü ve çok büyük çaba gerektirdiğini ifade etti. 

Sivil savunma ekiplerinin, 14 yıldan bu yana İsrail ablukası nedeniyle sınırlı olanaklarla görevlerini yerine getirmeye çalıştığını aktaran Hatib, acilen Gazze'ye kurtarma ekibi ve ekipman gönderilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 58’i çocuk, 34’ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

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