Dolar
28.58
Euro
30.54
Altın
1,937.19
ETH/USDT
2,045.00
BTC/USDT
36,768.00
BIST 100
7,714.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hizmetlerin durması nedeniyle 6'sı prematüre bebek 20 kişi öldü

İsrail ordusu tarafından kuşatılan ve yakıt krizinin yaşandığı Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde elektrik kesintisi ve hizmetlerin durması nedeniyle 6'sı prematüre bebek olmak üzere toplam 20 kişi hayatını kaybetti.

Mohammed Hamood Ali Al Ragawi, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hizmetlerin durması nedeniyle 6'sı prematüre bebek 20 kişi öldü

İstanbul

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tıbbi malzeme yetersizliği ve elektrik kesintisi nedeniyle dün yoğun bakımdan ve diğer servislerden 7 hastanın öldüğünü belirtti.

Yoğun bakımdaki 6 prematüre bebek ile 9 yaralı ve hastanın da hayati ekipmanlarda yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Ebu Silmiyye, üç gün önce İsrail ordusu tarafından kuşatılan hastanede şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini kaydetti.

İsrail'in yakıt girişine izin vermemesi neticesinde bu ölümlerin yaşandığına dikkati çeken Ebu Silmiyye, hastanede hayatları tehlike altında olan 33 prematüre bebeğin daha bulunduğunu söyledi.

Ebu Silmiyye, hastaneye sağlanan 300 litre yakıtın reddedildiği iddialarına ilişkin ise "Yalan ve iftiradan ibaret." ifadesini kullanarak, İsrail'in teklif ettiği yakıtın "hastanenin jeneratörlerini yalnızca 15 dakika çalıştırabileceğini" söyledi.

Hastanedeki sağlık ve idari personelin az miktardaki bu yakıtın teslim alınması durumunda hedef alınmaktan korktuğunu dile getiren Ebu Silmiyye, İsrail tarafından, hastaneye yakıtın Uluslararası Kızılhaç veya herhangi bir uluslararası kuruluş aracılığıyla ulaştırılmasını istediklerini aktardı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi'ne 300 litre yakıt sağladığını ancak Hamas'ın bunun teslim alınmasını engellediğini öne sürmüştü.

Hamas ise "İsrail'in Şifa Hastanesi yönetimine yakıt temin edilmesi teklifini reddettiği" suçlamasını yalanlayarak, kendilerinin Şifa Hastanesi'nin yönetiminde taraf olmadığını, karar alma mekanizmasında bulunmadıklarını duyurmuştu.

Gazze'deki hükümetin basın ofisine göre, 7 Ekim'den bu yana süren İsrail saldırıları ya da yakıtın tükenmesi gibi nedenlerle Gazze'deki 35 hastaneden 22'si çalışamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
"TOKİ'den kurasız ev" vaadiyle annesi dahil 33 kişiyi dolandırdı
Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için sağanak uyarısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in bugün Filistin'de yapmış oldukları tam manasıyla bir katliam, soykırımdır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail, sürdürdüğü katliamlarla kirli dezenformasyon kampanyası da yürütüyor

Benzer haberler

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazze konusunda Orta Doğu turu yapacak

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazze konusunda Orta Doğu turu yapacak

Oxfam, Gazze'de birçok gıda maddesinin tükendiğini ya da tükenmek üzere olduğunu duyurdu

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze için ateşkes çağrılarına destek vermedi

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hizmetlerin durması nedeniyle 6'sı prematüre bebek 20 kişi öldü

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hizmetlerin durması nedeniyle 6'sı prematüre bebek 20 kişi öldü
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği çalışanları, Gazze'de ölen meslektaşlarını andı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği çalışanları, Gazze'de ölen meslektaşlarını andı
Uluslararası Af Örgütü, AB'yi Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunmaya davet etti

Uluslararası Af Örgütü, AB'yi Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunmaya davet etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet