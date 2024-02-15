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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki hükümet: İsrail'in Nasır Hastanesini kışlaya dönüştürmesi savaş suçudur

Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi yerleşkesini "askeri kışlaya" dönüştürmesini tam bir savaş suçu olarak nitelendirdi.

Hamdi Yılmaz, Mahmut Geldi  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
Gazze'deki hükümet: İsrail'in Nasır Hastanesini kışlaya dönüştürmesi savaş suçudur

Gazze

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesinin İsrail güçlerinin baskısından sonra "askeri kışlaya" dönüştürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Nasır Hastanesindeki sivilleri doğrudan infaz etmekle tehdit ettiği aktarılan açıklamada, İsrailli askerlerin hastanedeki insanları aç ve susuz bıraktığı gibi çocuklara süt verilmesini de engellediği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nasır Hastanesinin askeri güçle basılması ve silah zoruyla işgal edilerek içerisinde ateş açılması, insanlık için utanç kaynağı bir savaş suçudur. İşgalci İsrail ordusunun, Nasır Hastanesini tank, insansız hava araçları ve ağır silahlı askerlerle basarak içine sığınan sivillerin yanı sıra sağlık çalışanlarına ateş açması tam anlamıyla uluslararası hukuka aykırı bir savaş suçudur."

İsrail ordusunun, Nasır Hastanesindeki insanlara çok sert davrandığına işaret edilen açıklamada, sağlık çalışanlarının da hastanedeki yüzlerce hasta ve yaralıyı tedavi etmesine engel olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Nasır Hastanesindeki yüzlerce sağlık çalışanı ve hastanın hayatından İsrail ve uluslararası toplum sorumlu tutuldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Nasır Hastanesini "kışlaya çevirmeye" çalıştığını, askerlerin hastanedeki ambulans merkezi ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef aldığını ve buldozerlerle hastane yerleşkesindeki toplu mezarlara zarar verdiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu 22 Ocak'tan bu yana daha önce "güvenli bölge" olduğunu ileri sürdüğü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine ve kentteki hastanelere hem havadan hem de topçu ateşiyle yoğun saldırı düzenliyor.

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