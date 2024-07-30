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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki hükümet: İsrail ordusunun tarihi Aziz Porphyrius Kilisesi’ni hedef alması dinlere karşı işlenmiş bir suç

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun Gazze'deki tarihi Aziz Porphyrius Kilisesi'ni hedef almasının dinlere karşı işlenmiş bir suç olduğunu ve 7 Ekim 2023'ten bu yana işlenen "soykırım suçları" kapsamına girdiğini belirtti.

Hosni Nedim, Safiye Karabacak  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Gazze'deki hükümet: İsrail ordusunun tarihi Aziz Porphyrius Kilisesi’ni hedef alması dinlere karşı işlenmiş bir suç

Gazze

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, AA'ya yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, Eski Şehir bölgesindeki Aziz Porphyrius Kilisesi'ni hedef alarak dinlere karşı suç işledi ve 7 Ekim'den bu yana devam eden soykırım suçlarına bir yenisini daha ekledi." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Gazze Şeridi'nde 600'den fazla camiyi ve 3 kiliseyi yıktığını hatırlatan Sevabite, "İsrail hiçbir değere saygı duymuyor, kiliseler de dahil olmak üzere ibadethaneleri 2 bin kilo ağırlığında bombalarla vuruyor." dedi.

İsrail'in "bir yandan Filistin'in kültürel ve miras varlığını ve tarihi kanıtlarını yok etmeye çalışırken, bir yandan da dini yerleri ve kiliseleri yok ederek Filistin tarihinin derinliğini gizlemeye çalıştığına" işaret eden Sevabite, İsrail'in uluslararası insan hakları kanunlarını, 1954 tarihinde Lahey'de kabul edilen silahlı çatışma durumunda dini mülkiyetin korunmasına ilişkin sözleşmeyi ve söz konusu sözleşmenin kültürel ve dini mekanların kasıtlı olarak hedef alınmasını yasaklayan İkinci Protokolünü ihlal ettiğini söyledi.

Sevabite, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlara tepki gösterilmesini, cami ve kilise gibi dini yerlerin hedef alınmasına derhal son verilmesini istedi.

İsrail ordusu, Gazze kentindeki yerinden edilmiş Hristiyanların sığındığı Aziz Porphyrius Kilisesi’ni hedef almıştı. Kilise zarar görürken saldırı sonucu kiliseye sığınan bazı Hristiyan Filistinliler yaralanmıştı.

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