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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 298 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 400'e çıktı

İsrail ordusunun, son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 37 Filistinli öldü, 73 kişi yaralandı.

Omar Alothmani, Çağrı Koşak  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
İsrail'in 298 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 39 bin 400'e çıktı Fotoğraf: Ali Jadallah - AA

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 298 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 3 katliamda 37 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği ve 73 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 400'e, yaralananların sayısının da 90 bin 996'ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında ölenlerin çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu belirtilirken, saldırılar sonucu 10 bin Filistinlinin kayıp olduğu ifade ediliyor.

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