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Sağlık, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 40 bin Hepatit vakası tespit edildi

BM, Gazze'de her hafta 800 ila 1000 arasında Hepatit vakasına rastlandığını açıkladı.

Mustafa Deveci  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 40 bin Hepatit vakası tespit edildi Fotoğraf: Baher Hamed Alnahhal/AA

Ankara

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 40 bin Hepatit vakası tespit edildiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya hesabından Gazze'deki Hepatit vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in susuz ve gıdasız bıraktığı Gazze'de haftada ortalama 800 ila 1000 arasında Hepatit vakasının tespit edildiği belirtildi.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 40 bin Hepatit vakasına rastlandığı ifade edildi.

Açıklamada, hijyen koşullarının yetersizliğinin Gazze'de Hepatit A dahil diğer hastalıkların yayılmasını kolaylaştırdığına dikkat çekildi.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle alt yapısı yok edilen Gazze'de temiz suya ulaşım neredeyse imkansız hale gelirken, hijyen sorunu da giderek büyüyor.

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