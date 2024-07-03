Dolar
32.59
Euro
35.07
Altın
2,346.13
ETH/USDT
3,305.40
BTC/USDT
60,335.00
BIST 100
10,499.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki hükümet: Avrupa Hastanesinin olduğu bölgenin boşaltılması "yeni tarihi suçtur"

Gazze'deki hükümet, İsrail'in "tahliye" uyarısının ardından Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesinin boşaltılmasını istemesini "yeni bir tarihi suç" olarak nitelendirdi.

Dilara Afıfı, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Gazze'deki hükümet: Avrupa Hastanesinin olduğu bölgenin boşaltılması "yeni tarihi suçtur"

Gazze

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Han Yunus kentinin doğusunda Gazze-Avrupa Hastanesinin de bulunduğu "bölgenin boşaltılması" talebine tepki gösterildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze-Avrupa Hastanesini boşaltmaya ve sağlık personelini tahliye etmeye zorlaması, "Tel Aviv'in sicilinde yeni bir tarihi suç" olarak nitelendirildi.

İsrail'in bu uygulamalarıyla, 7 Ekim'den bu yana 34 hastanenin hizmet dışı bırakıldığı Gazze'de insani ve sağlık krizi oluşturmayı hedeflediği ifade edilen açıklamada, "Hastanenin boşaltılması, Gazze'de binlerce yaralı ve hastanın hayatını tehdit edecek dereceye ulaşan mevcut sağlık krizini derinleştirecek insani bir felakettir." denildi.

Açıklamada, Gazze'de sağlık sektörünü, hastaneleri ve sağlık personelini hedef alan bu suçlardan İsrail, ABD ve uluslararası toplumun sorumlu olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere gönderdiği ses kaydında bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğunu iddia ederek boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmalarını istemişti.

Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kalmıştı.

Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi çalışanları da dün, İsrail'in hastanenin bulunduğu bölgenin boşaltılması yönündeki uyarısının ardından hasta, yaralı ve cihazların tahliyesine başlamıştı.

Gazze Şeridi'nde faaliyetteki az sayıdaki sağlık merkezinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesinden tahliye edilen hasta ve yaralılar kent merkezindeki Nasır Hastanesine nakledilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bahçeli'den, UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına tepki
Muşlu aileler DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Adıyaman'ın eski yapı stoku kentsel dönüşümle yenileniyor

Benzer haberler

Gazze'deki hükümet: Avrupa Hastanesinin olduğu bölgenin boşaltılması "yeni tarihi suçtur"

Gazze'deki hükümet: Avrupa Hastanesinin olduğu bölgenin boşaltılması "yeni tarihi suçtur"

DSÖ Direktörü, Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesinin "bir an önce hizmete açılması" çağrısı yaptı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’da 6 bin yasa dışı konutla Filistin topraklarındaki işgali genişletmeyi planlıyor

İsrail basını, "UCM'yi memnun etmek için" Ulusal Güvenlik Bakanı hakkında soruşturma açılacağını yazdı

İsrail basını, "UCM'yi memnun etmek için" Ulusal Güvenlik Bakanı hakkında soruşturma açılacağını yazdı
ABD Başkanı Biden'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da bu ay görüşmesi bekleniyor

ABD Başkanı Biden'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da bu ay görüşmesi bekleniyor
İsrail'in 271 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 953'e çıktı

İsrail'in 271 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 953'e çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet