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Dünya

Gazze'deki hükümet, 15 bin yaralı ve hastanın yurt dışında tedaviye ihtiyaç duyduğunu açıkladı

Gazze'deki hükümet, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 15 bin yaralı ve hastanın yurt dışında tedaviye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Mustafa Deveci  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Gazze'deki hükümet, 15 bin yaralı ve hastanın yurt dışında tedaviye ihtiyaç duyduğunu açıkladı

Ankara

Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki hasta ve yaralıların durumuna ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Gazze'de 60 bin hamile kadının sağlık hizmetlerindeki eksik nedeniyle risk altında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kronik hastalığı olan 350 bin kişinin de ilaç yetersizliğiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Gazze'de 71 binden fazla hepatit vakası tespit edildiği, 10 bin kanser hastasının da tedaviye ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle sağlık sektörü çöken Gazze'de 12 bin yaralı ile 3 bin hastanın yurt dışında tedaviye ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 90 Filistinli öldü, 90 bin 147 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ı işgal etmesi nedeniyle bölgedeki yaralı ve hastaların tedavi için yurt dışına çıkışları da neredeyse durma noktasına geldi.

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