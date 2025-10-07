Gazze'deki hastaneler 2 yıldır İsrail'in yoğun saldırılarıyla büyük yıkıma maruz kaldı
Gazze Şeridi’ndeki hastaneler, İsrail’in 2 yıldır sürdürdüğü soykırımda, yıkıcı saldırıların doğrudan hedefleri haline geldi.
Gazze
İsrail'in saldırılarına ve sürekli baskınlarına uğrayan hastanelerin bir kısmı tamamen enkaza dönüştü, bazıları ise kısmen yıkıldı.
Saldırıların yoğun bir şekilde sürdüğü 24 ay boyunca, hastanelerin çehresi "hasta ve yaralıların sığınağı" olmaktan çıkıp bombardıman ve kuşatma alanlarına dönüşürken, bu durum binlerce yaralı ve hastanın ilaç ameliyathane ve tıbbi bakımdan yoksun bırakılmasına ve sağlık sisteminin çökmesine neden oldu.
Gazze’de, yatak, ilaç ve sağlık personeli konusunda yaşanan büyük yetersizlikler arasında, yalnızca kısmen hizmet verebilen ve harap halde bulunan birkaç hastane kaldı.
Sağlık merkezlerinin büyük bir kısmı hizmet dışı kalırken, birçok aile tedavisiz bırakıldı. Gazzeli çocuklar, yıkılmış hastane kapılarında açlık ya da kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti.
İsrail, 8 Ekim 2023’te başlattığı soykırımından bu yana, insani ve tıbbi yardımlar ile ihtiyaç duyulan yakıtın Filistinlilere ulaşmasını engelliyor. Uluslararası kuruluşlar üzerinden kısmen verilen izinlerle yapılan yardımlar ise halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş AA'ya yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi’nde kamu ve özel olmak üzere toplam 38 hastane bulunuyor ve bunların tamamı doğrudan hedef alındı." dedi.
Bakanlığın şu ana kadar 16 hastaneyi kısmen faaliyete geçirebildiğini, 22 hastanenin ise tamamen hizmet dışı kaldığını, saldırılar öncesinde 6 bin olan yatak kapasitesinin ise bugün 2 bini aşmadığını belirten Burş, ilaç stoklarında ciddi bir sıkıntı yaşandığını, yaklaşık yüzde 50'sinin sıfırlandığını, tıbbi malzeme stoklarının ise yüzde 65'inin tükendiğini anlattı.
Burş, "Saldırıların başlangıcından bu yana sağlık çalışanlarına yönelik hedef alma ve kötü muamele nedeniyle 1671 kişi öldü ve İsrail hapishanelerinde yaklaşık 362 kişi alıkonuldu." bilgisini paylaştı.
İsrail'in saldırılarının başlamasından bu yana hedef aldığı hastaneler:
Gazze-Avrupa Hastanesi
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Gazze-Avrupa Hastanesine ilk saldırı 17 Ekim 2023'te gerçekleşti. Gazze Sağlık Bakanlığı, hastanenin bazı bölümlerinin girişinin İsrail topçu ateşi sonucu hasar gördüğünü duyurdu.
O tarihten bu yana saldırılar sırasında defalarca hedef alınan ve tahliye edilen hastane, Mayıs 2025'te tamamen durma noktasına geldi.
Dünya Sağlık Örgütüne göre, hükümete bağlı hastanenin kapatılması, Gazze'nin başka hiçbir yerinde bulunmayan beyin cerrahisi, kalp bakımı ve kanser tedavisi gibi hayati hizmetlerin kesilmesine neden oldu.
Bölgede 2000 yılında kurulan hastane, 308 yatak kapasitesine sahip ve yaklaşık 500 bin kişiye hizmet verme kapasitesiyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki en önemli sağlık tesislerinden biri olarak kabul ediliyordu.
Şifa Hastanesi
İsrail ordusu, ilk olarak 16 Kasım 2023'te Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bulunan Şifa Hastanesine 10 gün süren baskın düzenleyerek sağlık çalışanlarını ve yerinden edilmiş kişileri alıkoydu. Ölümlerin de yaşandığı saldırıda hastanenin bazı binalar tahrip edildi.
Şifa Hastanesi 18 Mart-1 Nisan 2024 tarihleri arasında tekrar baskına uğrarken, İsrail askerleri hastanenin birçok bölümünü yakıp yıktı, hastanenin içinde ve çevresinde katliamlar gerçekleştirdi ve hastaneyi tamamen hizmet dışı bıraktı.
Filistin Sağlık Bakanlığına bağlı bir devlet hastanesi olan Şifa Hastanesi, Gazze Şeridi'ndeki en büyük sağlık kuruluşu olarak biliniyor.
1946 yılında kurulan hastane, zaman içinde gelişerek 3 ayrı hastaneden oluşan en büyük sağlık kompleksi haline geldi.
Gazze Şeridi'ndeki toplam sağlık personelinin yüzde 25'ini istihdam eden hastane, çok sayıda vatandaşa tıbbi ve sağlık hizmeti sağlıyordu.
Hasta Dostları Hastanesi
İsrail ordusu, 10 Şubat 2024'te Gazze'ye düzenlediği saldırıda Hasta Dostları Hastanesini yıkarak burada yangın çıkardı.
Hastane, 12 Temmuz 2024'te tekrar İsrail hava saldırılarına ve top atışlarına maruz kalarak tamamen tahrip oldu ve hizmet dışı kaldı.
Filistinli sağlık kaynaklarına göre, Hasta Dostları Hastanesi, 1980 yılında Gazze kentinin Er-Rimal bölgesinde kurulduğunda kapasitesi sadece 19 yataktı ancak İsrail saldırıları nedeniyle kapasitesi 100 yatağın üzerine çıkarıldı.
Hastane, 1980 yılında kurulan ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan Hasta Dostları Hayırseverlik Derneğine bağlı bulunuyor.
Kemal Advan Hastanesi
İsrail ordusu, Aralık 2023’te Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’da bulunan Kemal Advan Devlet Hastanesinin hayati öneme sahip ekipmanları dahil büyük bir bölümünü tahrip etti.
Mayıs 2024’te İsrail ordusu, hastaneyi hava saldırılarıyla yeniden hedef alırken, saldırılar, hastanenin elektrik jeneratörlerinin tahrip olmasına yol açtı.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 19 Ocak 2024'te hastanenin aynı ayın ortasında kısmen faaliyetlerine yeniden başladığını, ancak önemli zorluklarla karşılaşmaya devam ettiğini duyurdu.
Ancak Aralık 2024'ün sonlarında İsrail ordusu, hastaneye tekrar baskın düzenleyip, tahrip ederek, hizmet dışı bıraktıktan sonra Hastane Müdürü Dr. Husam Ebu Safiye'yi alıkoydu.
Hastane, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki en büyük hastanelerden biri konumunda bulunuyor. Dört binadan oluşan hastanede acil servis, genel kabul, çocuk kabul, genel cerrahi, ortopedi, dahiliye, pediatri, yoğun bakım, radyoloji, laboratuvar ve eczane bölümlerinin yanı sıra idari ve hizmet birimleri de yer alıyor.
El-Avde Hastanesi
İsrail ordusu, Kasım 2023’te Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan El-Avde Hastanesi, 18 gün boyunca kuşattı ve binanın üst katlarını, ayrıca girişteki ambulansları tahrip etti.
Gazze'deki Şifa Hastanesi Ortopedi Bölüm Başkanı olan ve Gazze'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesinde görevi başındayken İsrail güçlerince alıkonulan doktor Adnan el-Burş'in İsrail hapishanelerinde öldüğü açıklandı.
İsrail topçu birlikleri Ocak 2024’te hastaneyi bombalayarak binalarından birini hedef aldı; bu saldırı sonucu birçok tıbbi cihaz zarar gördü.
Mayıs 2025’te hastane yönetimi, İsrail ordusunun hastanedeki hastaları ve tıbbi personeli zorla tahliye etmeye başladığını duyurdu
O tarihten bu yana, son aylardaki İsrail saldırıları sonucu ağır hasar gören hastanenin akıbeti bilinmiyor.
Endonezya Hastanesi
İsrail ordusu, Beyt Lahiya bölgesinde bulunan Endonezya Hastanesinin bazı bölümlerini tahrip etti, birkaç katını yaktı ve hastaneyi kısmen hizmet dışı bıraktı.
İsrail ordusunun çekilmesinin ardından hastane sınırlı ölçüde yeniden faaliyete geçti. Ancak 30 Haziran 2025’te İsrail güçleri hastaneye yeniden baskın düzenleyerek, tamamen hizmet dışı bıraktı.
Emel Hastanesi
İsrail ordusu Şubat 2024’te Han Yunus kentinde Filistin Kızılayına bağlı Emel Hastanesine hava saldırıları düzenledi.
Aynı ay içinde, İsrail güçleri hastaneye baskın düzenleyerek bazı bölümlerini tahrip etti ve çalışanlarından bazılarını alıkoydu, bazılarını da öldürdü.
Yaklaşık 4,5 dönümlük bir arazi üzerine 1997 yılında inşa edilen ve 5 kattan oluşan hastanede cerrahi, kadın-doğum, genel ve özel (göz, sinir, beyin, eklem nakli) ameliyatlar, psikiyatri, radyoloji, laboratuvar ve diş hekimliği bölümlerinde toplam 100 yatak bulunuyor. Bu bölümlerin tamamı şu anda kısmen hizmet verebiliyor.
Nasır Hastanesi
İsrail ordusu, Şubat 2024’te yaralılar, hastalar ve binlerce yerinden edilmiş insanla dolu olan Han Yunus’taki Nasır Hastanesi'ne baskın düzenledi. Baskın sırasında çok sayıda tıbbi cihaz, ilaç deposu ve hastane binasının bazı bölümleri tahrip edildi.
İsrail askerleri, 25 Ağustos 2025’te de hastaneye bir saldırı gerçekleştirdi; bu saldırıda 22 Filistinli hayatını kaybetti. Ölenler arasında 4 sağlık çalışanı ve 5 gazeteci bulunuyordu.
Gazze Şeridi’nin güneyindeki en önemli sağlık kuruluşlarından olan Nasır Hastanesi İsrail saldırıları öncesinde Han Yunus ve Refah kentlerindeki halka hizmet veriyordu.
İsrail güçlerinin hastaneden çekilmesinin ardından, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ile Kızılhaç ve Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar hastaneyi sınırlı ölçüde yeniden faaliyete geçirmeye çalıştı.