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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki Aksa Hastanesinden "yakıtın tükenmesi nedeniyle çalışmaların durdurulacağı" uyarısı

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi, jeneratörleri çalıştırmak için gereken yakıtın tükenmesi nedeniyle iki saat içinde çalışmayı durduracağını duyurdu.

Mohamed Majed, Halime Afra Aksoy  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Gazze'deki Aksa Hastanesinden "yakıtın tükenmesi nedeniyle çalışmaların durdurulacağı" uyarısı

Gazze

Hastane Sözcüsü Halil Dakran, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bilgi verdi.

"Elektrik jeneratörlerini çalıştırmak için gerekli yakıtın tükenmesi nedeniyle Aksa Şehitleri Hastanesi iki saat içinde çalışmayı durduracak." diyen Dakran, bu durumun hasta ve yaralıların hayatını tehdit ettiğini belirtti.

Dakran, son birkaç gündür hastaneye acilen yakıt sağlanması için çağrılarda bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını ifade etti.

Hastaneye 3 bin litre yakıtın geldiğini bu miktarın 24 saatlik çalışmaya bile yetmediğini dile getiren Dakran, hastanenin günlük yakıt ihtiyacının yaklaşık 5 bin litre olduğu bilgisini paylaştı.

Dakran, hastanede halihazırda 600'den fazla hasta ve yaralının bulunduğunu, elektrikle çalışan cihazlara doğrudan ihtiyacı olan 650'ye yakın böbrek yetmezliği hastası olduğunu söyledi.

Aksa Şehitleri'nin Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah'taki tek hastane olduğunu; İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen bir milyondan fazla kişiye hizmet verdiğini aktaran Dakran, yakıtın bitmesinin hastanenin faaliyetlerinin yanı sıra ambulansların ve hastaneye bağlı dört sahra hastanesinin çalışmalarının da durmasına sebep olacağına dikkati çekti.

Dakran, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'e "bir felaket meydana gelmeden ve hastanenin faaliyeti durmadan önce hastanenin jeneratörlerinin çalıştırılması için gerekli yakıtın tedarik edilmesi" çağrısında bulundu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle 33 hastane, 54 sağlık merkezi ve 160 sağlık kurumu hizmet dışı kaldı.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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