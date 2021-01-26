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Dünya

Gazze'de yenidoğan tarama test materyallerinin tükenmesi genetik hastalıkların teşhisini geciktiriyor

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde ilgili test materyallerinin tükenmesi nedeniyle fenilketonüri (PKU) hastalığının teşhisi için yenidoğanlardan alınan örnekler incelenemiyor.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Hacer Başer   | 26.01.2021
Gazze'de yenidoğan tarama test materyallerinin tükenmesi genetik hastalıkların teşhisini geciktiriyor Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Merkez Laboratuvarında, fenilketonüri (PKU) hastalığı tanısı konulabilmesi için gerekli test materyallerinin tükendiği yönünde 22 gün önce uyarıda bulunan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı söz konusu durumun, geç teşhis nedeniyle bebeklerde zeka geriliği dahil türlü komplikasyonlara sebep olabileceğini belirtiyor.

Bebeklerin sağlığını tehdit eden bu durum karşısında büyük endişe taşıyan Gazzeli anneler ise daha fazla gecikme yaşanmadan test materyallerinin temin edilmesini istiyor.

"Bebeklerin sağlığı için numuneler bir an önce incelenmeli"

Bakanlığa bağlı Laboratuvar Dairesi Müdürü Umeyd Muşteha, AA muhabirine yaptığı açıklamada PKU teşhisi için alınan numunelerin, inceleme malzemelerinin tükenmesi nedeniyle laboratuvarda biriktiğini söyledi.

"Yenidoğan sağlığı için alınan bu numunelerin bir an önce incelenmesi gerekiyor." diyen Muşteha, örneklerin Gazze'deki Merkez Laboratuvara, hükümete ya da Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı "Anne ve Çocuk Bakım Merkezlerinden" geldiğini aktardı.

Söz konusu laboratuvarın, bu tür testlerin yapıldığı tek yer olduğunu ifade eden Muşteha, yenidoğan için kapsamlı tarama testleri yapan tek kurumun da Sağlık Bakanlığı olduğunu ve ilki PKU, ikincisi hipotiroidizm olmak üzere iki önemli test yaptığını dile getirdi.

Materyallerin gelişinde yaşanan gecikmenin nedeni Kovid-19 salgını ve İsrail ablukası

Bakanlığın genel tarama için test materyallerini, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF ve Ramallah'taki Sağlık Bakanlığından temin ettiğini aktaran Muşteha ancak Gazze'deki Bakanlığa ulaşan materyallerin yeterli olmadığını kaydetti.

Muşteha, "Zaman zaman bu materyaller tükeniyor ve çocukların sağlığını tehdit eden gerçek bir kriz yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Test materyallerinin gelişinde yaşanan gecikmenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu krizden kaynaklanıyor olabileceği değerlendirmesinde bulunan Muşteha, İsrail'in Gazze'ye 14 yıldır uyguladığı ablukanın da bu malzemelerin Bakanlığa ulaşması önünde engel oluşturduğunu sözlerine ekledi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

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