Dolar
28.44
Euro
30.55
Altın
1,987.16
ETH/USDT
1,893.90
BTC/USDT
34,966.00
BIST 100
7,862.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği Gazze’den yayındayız Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de yaşayan Filistinlilerin büyük bir kısmı yeni bir "Nekbe" ile karşı karşıya

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana şiddetli saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin büyük bir kısmı topraklarından sürülerek yeni bir Nekbe'ye maruz kalma endişesini derinden hissediyor.

Mustafa Deveci  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Gazze'de yaşayan Filistinlilerin büyük bir kısmı yeni bir "Nekbe" ile karşı karşıya Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bir ayını doldururken, bölgedeki Filistinlilerin büyük bir kısmını daha büyük bir tehlike bekliyor; yeni bir "Nekbe" ile karşı karşıya kalmak.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de tarihi Filistin toprakları üzerinde kurulmasıyla zorunlu göçe ve katliamlara maruz kaldıkları o güne "Büyük Felaket" anlamına gelen "Nekbe" ismini veriyor.

İsrail, yaklaşık 27 bin kilometrekarelik ve yüzde 85'inden fazlası tarihi Filistin toprakları üzerine kuruldu.

İsrail, Nekbe'de Filistinlilere ait 774 köy ve kasabayı işgal ederken, 531'ini ise tamamen yıktı, Filistinlilere yönelik 70 katliam gerçekleştirdi ve yaklaşık 15 bin kişiyi öldürdü.

Bu süreçte Filistinlilerin çoğu, zorla yerlerinden çıkarılarak işgal altındaki Batı Şeria, Gazze Şeridi ve komşu Arap ülkelerine tehcir edildi.

Nekbe döneminde bölgede yaşayan Filistinlilerin yüzde 67'sine tekabül eden 957 bin kişi yurtlarından zorla çıkarıldı.

75 yıl geçmesine rağmen yurtlarına dönemediler

O tarihten bu yana nüfus artışıyla Filistinli mültecilerin sayısı dünya genelinde 6 milyon 20 bine ulaştı.

Bunların yaklaşık 5,3 milyonu Birleşmiş Milletler Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) kayıtlı durumda.

Filistinli mülteciler, 75 yıldır beklemelerine rağmen topraklarına hala dönemedi. Bu mültecilerin büyük bölümü komşu ülkelerdeki kamplarda zor şartlar altında evlerine dönmenin hayaliyle hayata tutunmaya çalışıyor.

İsrail ise uluslararası hukuku hiçe sayarak Filistinli mültecilerin geri dönüşüne karşı çıkıyor.

Gazze'de yaşayan Filistinlilerin yüzde 70'inden fazlası mülteci

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2,3 milyon Filistinli yaşıyor ve bunların yüzde 70'ten fazlasını İsrail'in yerlerinden ettiği mülteciler oluşturuyor.

Bu Filistinlilerin büyük bir kısmı Gazze Şeridi'ndeki 8 büyük mülteci kampında ikamet ediyor.

Filistinliler yeni bir "Nekbe" yaşamamak için saldırılara rağmen evlerini terk etmiyor

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını şiddetlendirerek devam ediyor. Gazze'nin her bölgesini vuran İsrail ordusunun saldırıları daha çok Gazze'nin kuzeyinde yoğunlaşmış durumda.

İsrail ordusu 5 Kasım'da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ni ikiye ayırdıklarını ve kuzeyin tamamen kuşatıldığını açıkladı.

Gazze'nin kuzeyindeki yaklaşık 400 bin Filistinli yeni bir "Nekbe" yaşamamak için şiddetli saldırılara rağmen bölgeyi terk etmedi. İsrail ise son günlerde bu Filistinlilerin sığındığı okul ve hastanelerin çevrelerine saldırılarını yoğunlaştırdı.

İsrail ordusunun bu saldırılarla, Gazze'nin kuzeyinde kalan Filistinlileri korkutarak bölgeden ayrılmalarını amaçladığı belirtiliyor.

İsrail'den sızan plan "yeni bir Nekbe" hedeflendiğini ortaya koyuyor

İsrail hükümetine bağlı bir bakanlığın, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerden bir kısmının Mısır'ın büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası'na nakledilmesini öngören bir savaş önerisi hazırladığı ortaya çıktı.

İsrail'de politika belirlemeyen ancak araştırma yapan İstihbarat Bakanlığı, 13 Ekim tarihli onaylı belgesinde, Gazze'deki sivillerin Mısır'a zorla göç ettirilmesinin "olumlu ve uzun vadeli stratejik sonuçlar doğuracağını" öne sürdü.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi, bu raporu "varsayımsal bir alıştırma", hükümetin ve güvenlik kurumlarının her kademesinde benzerleri hazırlanan bir kavram raporu olarak değerlendirdi.

İsrail'in savaşın ardından Gazze'nin kuzeyini terk etmeyeceği yorumları yapılıyor

Yerel ve uluslararası basında çıkan haberlere göre, Netanyahu yönetimi, savaş boyunca birkaç yüz bin sivilin Gazze'den Mısır'a nakledilmesi için kapalı kapılar arkasında uluslararası destek oluşturmaya çalışıyor.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan siyasi bir kaynak ise savaş bitince "Gazze Şeridi'nde olup bitenlerin güvenlik sorumluluğu İsrail'in elinde kalacak" açıklaması yaptı.

Bu da İsrail, savaşın ardından Gazze'nin kuzeyindeki toprakları işgal mi edecek sorusunu gündeme getirdi.

Bazı uzmanlar, İsrail'in "güvenlik gerekçesiyle" savaş bitse bile Gazze'nin kuzeyinden çekilmeyeceğine dikkati çekiyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Filistinlilerin yerinden edilmesi riskine dikkati çekmişti

Her ne kadar açıktan söylemese de İsrail yönetiminin Gazze'deki Filistinlilerin büyük bir kısmının Sina Yarımadası'na gönderilmesi için bazı Batılı ülkeler üzerinden Mısır'a baskı kurmaya çalıştığı ancak Kahire yönetiminin buna karşı çıktığı belirtiliyor.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yaptığı açıklamalarda sık sık Gazze'deki sivillerin Sina Yarımadası'na sürülme tehdidine dikkati çekiyor.

Sisi, sivillerin Gazze'den Sina Yarımadası'na göçünün son derece tehlikeli olduğunu ve Filistin davasını tamamen bitirebileceğini belirterek, barış sürecinin yeniden canlandırılması gerektiğini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı bir başka açıklamasında da "Gazze'de şu anda yaşananlar, sivil halkı iltica etmeye ve Mısır'a göç etmeye zorlama girişimidir ki bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Trabzon Valiliğini ziyaret etti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze meselesi yeryüzünde yeni bir hayrın kapılarını da sonuna kadar açıyor
Yargıtay Başkanı Akarca: Savaş suçlularının hukuk önünde hesap vereceklerine inanıyorum
Erzurum'da yapımı tamamlanan 1072 Saltuklu Millet Bahçesi açıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken'la görüşmesinde, Gazze'de acilen ateşkes istedi

Benzer haberler

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den, İsrail'e "sivil kayıplardan kaçınması" çağrısı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den, İsrail'e "sivil kayıplardan kaçınması" çağrısı

Gazze'de yaşayan Filistinlilerin büyük bir kısmı yeni bir "Nekbe" ile karşı karşıya

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında iki hastanede büyük yıkım oldu

Yıldırım: Sahadan tüm gerçekliğiyle dünya kamuoyuna hizmet eden Türk haber ajanslarıdır

Yıldırım: Sahadan tüm gerçekliğiyle dünya kamuoyuna hizmet eden Türk haber ajanslarıdır
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Şu anda oluşmakta olan şey, dinlerin veya medeniyetlerin savaşıdır

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Şu anda oluşmakta olan şey, dinlerin veya medeniyetlerin savaşıdır
İletişim Başkanı Altun: Batı medyası Filistin'deki ​​​​​katliamı kamuoyunun dikkatinden kaçırmanın gayretine girişti

İletişim Başkanı Altun: Batı medyası Filistin'deki ​​​​​katliamı kamuoyunun dikkatinden kaçırmanın gayretine girişti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet