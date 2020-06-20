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Dünya

Gazze'de yaklaşık 2 milyon Filistinlinin gıda güvenliği tehlikede

Gazze'deki Ablukayı Kırma Halk Komitesi, Gazze'de yaklaşık 2 milyon Filistinlinin gıda güvenliğinin tehlike altında olduğunu açıkladı.

Gülşen Topçu   | 20.06.2020
Gazze'de yaklaşık 2 milyon Filistinlinin gıda güvenliği tehlikede

Gazze

Gazze'deki Ablukayı Kırma Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari, Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in uyguladığı abluka ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) yardımlarının azalması nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin gıda güvenliğinin tehlikede olduğunu belirtti.

Hudari, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle insani yardımlarda ciddi azalmalar olduğunu ve bunun Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve Arap ülkelerindeki mülteciler üzerinde tehlikeli yansımalarının bulunduğunu kaydetti.

ABD'nin yaklaşık 2 yıl önce UNRWA'ya yaptığı yardımları kestiğine işaret eden Hudari, Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası camiaya yardımları artırma çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos 2018'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

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