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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de son bir haftada dondurucu soğuktan ölen bebeklerin sayısı 5'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ettiği Gazze Şeridi'nde son 1 haftada dondurucu soğuktan ölen bebeklerin sayısı 5'e yükseldi.

Zeynep Tüfekçi Gülay  | 29.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
Gazze'de son bir haftada dondurucu soğuktan ölen bebeklerin sayısı 5'e yükseldi

İstanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Gazze Şeridi'nde İsrail'in zorla yerinden ettiği ve çadırda yaşayan 1 bebek daha soğuk yüzünden hayatını kaybetti.

Haberde, Deyr el-Belah kentinde bir çadırda kalan bir aylık Cuma el-Batran isimli bebeğin şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği, bebeğin ikiz kardeşi Ali el-Batran'ın sağlık durumunun ise kötüye gittiği kaydedildi.

Gazze'de son 1 haftada soğuk nedeniyle yaşamını yitiren bebeklerin sayısının 5'e yükseldiği ifade edildi.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde İsrail soykırımı 15 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de her 10 kişiden 9'u yerinden edildi.

Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin büyük kısmı, İsrail saldırılarında oluşan ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda ikamet etmek zorunda kalıyor.

Havaların soğumasıyla Gazze'deki Filistinlilerin yaşam koşulları daha da zorlaştı.

Kumaş ve naylondan yapılmış derme çatma çadırlarda yaşayan Filistinliler, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kıyafet, yatak ve battaniye gibi temel yaşam gereksinimlerinin eksikliği nedeniyle zorlu yaşam koşullarında hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor.

Aileleriyle derme çatma çadırlarda kalan bebeklerin bedenleri soğuk havaya yenik düşüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 484 Filistinli öldü, 108 bin 90 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.




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