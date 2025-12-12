Dolar
Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de yapıldı. -VTR-
logo
Dünya

Gazze'de şiddetli yağış nedeniyle hasarlı yapılar çöktü, 3 Filistinli daha hayatını kaybetti

Şiddetli yağış ve sel nedeniyle daha önce İsrail bombardımanında hasar gören yapıların çöktüğü Gazze Şeridi'nde, ikisi kardeş 3 Filistinli daha enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Ekip  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Gazze'de şiddetli yağış nedeniyle hasarlı yapılar çöktü, 3 Filistinli daha hayatını kaybetti Fotoğraf: Khames Alrefi/AA

İstanbul

Gazze Şeridi'nde son 24 saatte şiddetli yağış sonrası çöken yapıların altında kalarak ya da soğuktan donarak yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Gazze kentinin orta kesiminde şiddetli yağış nedeniyle bir duvarın, çadırlarının üzerine yıkılması sonucu Filistinli kardeşler Hıdır ve Halil İhab Hannune yaşamını yitirdi. Olayda çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın Bi'r el-Nace bölgesinde Filistinli "Bedran" ailesine ait evin şiddetli yağış nedeniyle çöktüğünü duyurdu. Enkaz altından 1 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı, 2 çocuğun ise yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.


Gazze kentinin batısındaki liman bölgesinde ise yağmur ve rüzgarın etkisiyle bir çadırın çöktüğü, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in çadır ve barınma malzemeleri girişine izin vermediği, yüz binlerce kişinin yıpranmış çadırlarda yaşadığı Gazze Şeridi'nde, çarşamba gününden bu yana etkili olan soğuk hava dalgası can almaya devam ediyor.

Dün Gazze kentinin batı kesiminde 3 binanın çöktüğü, Han Yunus'ta su altında kalan çadırda Rahaf Ebu Cezr adlı bir bebeğin soğuktan yaşamını yitirdiği, Şati Mülteci Kampı'nda ise bir evin çökmesi sonucu Filistinli Mahmud Şubeyr'in hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 250 bin aile, yağmurdan ya da soğuktan hiçbir koruma sağlamayan yıpranmış çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Gazze'deki sivillerin en temel barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için en az 300 bin çadır ve prefabrik eve ihtiyaç duyuluyor.

Gazze Şeridi'nde soğuk hava nedeniyle 2 çocuk daha hayatını kaybetti

Şifa Hastanesinden alınan bilgiye göre, İsrail saldırıları sonucu sığınma merkezine dönüştürülen bir okulda yaşayan 9 yaşındaki Filistinli Hedil Hamede, şiddetli soğuk ve kötü hava koşulları nedeniyle hayatını kaybetti.

Ailesiyle Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı’nda İsrail saldırısında ağır hasar alan evlerinin enkazı arasında yaşayan Teym el-Havaca isimli bebeğin de şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze’de 10 Aralık Çarşamba günü başlayan soğuk hava dalgası nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı 3’e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, dün Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sığındığı ve şiddetli yağıştan dolayı su altında kalan çadırda bir bebeğin soğuktan öldüğünü belirtmişti.

Son üç gündür devam eden kutup kökenli “Byron” fırtınası, İsrail’in iki yıldır süren saldırılarından kurtulan binlerce Filistinlinin barındığı çadırları su altında bırakarak Gazze Şeridi’ndeki insani krizi daha da derinleştiriyor.

Aşırı yağış ve fırtına Gazze'deki Filistinlilerin çektiği çileyi artırıyor

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı 2 yıllık soykırım nedeniyle Gazze'de yaşayan yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, en büyük insani krizlerden biriyle karşı karşıya.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 282 binden fazla ev yıkıldı veya hasar gördü, bu da bölgedeki yapıların yaklaşık yüzde 90'ına denk geliyor.

Varılan ateşkese rağmen İsrail, Gazze'ye konteyner evlerin girişine büyük oranda izin vermedi. Bu nedenle Gazze'deki Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in 2 yıllık soykırımında katliamlarla, açlıkla ve zorunlu göçle mücadele eden Filistinliler kaldıkları derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Bölgede etkili olan aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle Gazze'deki Filistinlilerin çilesi daha da arttı. Gıda sıkıntısı ve barınma sorunu çeken Filistinlilerin kaldığı çadırları aşırı yağışlar nedeniyle su bastı.

Çoluk çocuk binlerce Filistinli, gidecek yerleri olmadığı için yağmur sularıyla dolan çadırlarda yaşamak zorunda kaldı.

