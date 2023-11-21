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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de öldürülenlerin isimleri, İskoç Parlamentosu önünde açılan beyaz çarşafa yazıldı

İskoçya Bölgesel Parlamentosu önünde toplanan Filistin yanlısı göstericiler, parlamento önünde açtıkları metrelerce uzunluktak beyaz çarşafa, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından öldürülenlerin isimlerini ve yaşlarını yazdı.

Zuhal Demirci  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Gazze'de öldürülenlerin isimleri, İskoç Parlamentosu önünde açılan beyaz çarşafa yazıldı

Londra

İskoç Parlamentosunda, Gazze'de ateşkes çağrısı yapan önerge oylaması öncesinde, Filistin halkıyla dayanışma sergilemek amacıyla parlamento önünde toplanan bir grup gösterici, acil ateşkes çağrısı yaptı.

"Gazze'de soykırım var", "Öldürmeye son verin", "İsrail'i boykot edin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" sloganları attı.

İskoç gazetesi "The National", X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, göstericilerin, parlamento önünde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülenlerin adlarını ve yaşlarını yazdığı metrelerce uzunluktaki beyaz çarşafın görüntüsünü paylaştı.

Gazetenin paylaşımında, isimlerin yazıldığı beyaz çarşafın oldukça uzun olmasına rağmen, öldürülenlerin adlarının henüz tamamının yazılamadığı ifade edildi.

İskoçya Bölgesel Parlamentosu, yerel saatle 17.00'de Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan önergeyi oylamaya sunacak.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 68, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 218 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 77 Hizbullah mensubu öldü.

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