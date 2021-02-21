Euro
8.46
Dolar
6.98
BIST 100
1,560.34
Altın
1,782.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gazze'de İsrail'in sular altında bıraktığı tarım alanlarında oluşan zarar 1,5 milyon dolar

İsrail'in baraj kapaklarını açması üzerine 600'ü Gazze kentinin doğusunda, 100'ü Beyt Hanun'un doğusunda olmak üzere Gazze Şeridi'nde yaklaşık 700 dönüm arazinin sular altında kaldığı belirtildi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Halime Afra Aksoy   | 21.02.2021
Gazze'de İsrail'in sular altında bıraktığı tarım alanlarında oluşan zarar 1,5 milyon dolar

Gazze

Gazze Şeridi'ndeki Tarım Bakanlığı, İsrail'in yağmur sularını biriktirdiği barajların kapaklarını açarak yüzlerce dönüm araziyi sular altında bırakması nedeniyle tarım sektöründe yaklaşık 1,5 milyon dolar zarar yaşandığını duyurdu.

Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in baraj kapaklarını açması üzerine 600'ü Gazze kentinin doğusunda, 100'ü Beyt Hanun'un doğusunda olmak üzere Gazze Şeridi'nde yaklaşık 700 dönüm arazinin sular altında kaldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin doğu sınırına yakın tarım arazilerini bir ay içinde iki kez sular altında bıraktığı kaydedilen açıklamada, tarım sektöründe uğranılan zararın yaklaşık 1,5 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, insan hakları örgütlerine "İsrail'in Gazze'deki tarım sektörüne yönelik ihlallerini durdurmak için acilen müdahale etmeleri" çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Tarım Bakanlığı yetkilileri, 21 Ocak ve 18 Şubat'ta yaptıkları açıklamalarda, İsrail'in yağmur sularının toplandığı barajlara bağlı kanalları Gazze'nin doğusuna doğru açtığını ve yüzlerce dönüm tarım arazisinin sular altında kaldığını ifade etmişti.

İsrail, yağmur suyundan istifade edebilmek için barajlar inşa ediyor. Ancak kışın su seviyesi yükselince hiçbir uyarıda bulunmadan baraj kapaklarını açması Gazze Şeridi'ndeki çiftçilerin arazilerine zarar veriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 546 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 509 bin 897'ye yükseldi
Van'da zorlu kış şartlarına rağmen aşı çalışmaları sürüyor
Almanya'da Türk gençleri dokunmatik ekranlarda koronavirüsü yok eden cihaz geliştirdi
Malezya'ya ilk Kovid-19 aşıları ulaştı

Benzer haberler

Gazze'de İsrail'in sular altında bıraktığı tarım alanlarında oluşan zarar 1,5 milyon dolar

Gazze'de İsrail'in sular altında bıraktığı tarım alanlarında oluşan zarar 1,5 milyon dolar

Roma dönemindeki Filistin direnişinin tanığı Bedeviler Mağarası İsrail engeli nedeniyle bakımdan mahrum

UNRWA'nın mültecilere eşit gıda dağıtma kararı Gazze'de protesto edildi

İsrail'de Kovid-19 kısıtlamaları gevşetildi

İsrail'de Kovid-19 kısıtlamaları gevşetildi
THY İsrail seferlerini durdurma kararını 7 Mart'a kadar uzattı

THY İsrail seferlerini durdurma kararını 7 Mart'a kadar uzattı
BM raporuna göre Filistinlilerin yarısı insani yardıma muhtaç

BM raporuna göre Filistinlilerin yarısı insani yardıma muhtaç